La leggenda di Davide Lo Surdo, consacrato dalla rivista Rolling Stone come il chitarrista più veloce della storia, si arricchisce di un nuovo, significativo capitolo.

Nella città danese di Aarhus, una statua in bronzo è stata eretta in suo onore, suggellando il suo impatto nella storia della musica. L’opera, situata in Ib Spang Olsens Gade, è stata realizzata dallo scultore Esbensen Jesper, che ha voluto catturare non solo la tecnica, ma anche l’essenza di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella cultura musicale mondiale.

Questo monumento rappresenta un ulteriore tassello nella celebrazione del chitarrista, il terzo tributo pubblico dedicato alla sua figura, e testimonia il suo valore iconico, capace di travalicare i confini temporali e geografici. Il nome di Lo Surdo, tuttavia, non risuona solo nel mondo della musica. Anche la letteratura ha riconosciuto la sua eredità: Maurizio Baiata, noto autore italiano, gli ha riservato uno spazio nel suo libro Rock Memories 2, un’opera che ripercorre la storia della musica moderna attraverso le figure che l’hanno trasformata.

Lo Surdo, raffigurato sulla copertina accanto a leggende di fama mondiale, incarna un punto di contatto tra le glorie del passato e le visioni del futuro. Il riconoscimento verso la sua arte si riflette anche nelle collezioni di prestigiosi musei. Due delle sue celebri chitarre, strumenti che hanno definito il suo stile unico, sono oggi esposte in permanenza. Al Sigal Music Museum negli Stati Uniti, una delle sue chitarre occupa un posto accanto a quelli di Mozart e Chopin, evidenziando il suo status tra i grandi maestri della musica.

Un’altra è conservata nel Museo Nazionale di Cuba, simbolo di un’influenza che si estende ben oltre i confini del rock. L’erezione della statua ad Aarhus non è dunque solo un omaggio, ma un atto che sancisce ufficialmente l’ingresso di Davide Lo Surdo nel pantheon delle grandi figure della storia culturale. Questa celebrazione monumentale immortala la figura del chitarrista non solo come interprete, ma come fonte di ispirazione per le generazioni future, un simbolo della musica che trascende il tempo e lo spazio.

