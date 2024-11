Tre serate informative per genitori e insegnanti a Novate Milanese organizzate dal Centro polispecialistico per il benessere della persona Astrolabio di Koinè coop sociale , in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’associazione GENITORIeSCUOLA della scuola Primaria Don Milani.

Partire dal benessere significa impegnarsi come specialisti e come comunità a informare, intercettare precocemente leggendo i sintomi, accompagnando genitori e insegnanti nel supportare figli e studenti.

Le prime due serate sono dedicate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, l’ultima invece ai disturbi alimentari:

giovedì 14 novembre: DSA Aspetti cognitivi e certificazione.

Con Beatrice Gazzotti, psicologa e psicodiagnosta in DSA. Scuola Primaria Don Milani, via Baranzate 8, Novate Mil.

giovedì 21 novembre: DSA aspetti emotivi nello studio, stili di apprendimento.

Con Beatrice Gazzotti, psicologa e psicodiagnosta in DSA. Scuola Primaria Don Milani, via Baranzate 8, Novate Mil.

giovedì 28 novembre: Disturbi dell'alimentazione.

Con Ilaria Lualdi, psicoterapeuta. Sala Consiliare Municipio, Novate Mil.

Modera: Simona Chiesa, coordinatrice Astrolabio.

Ingresso gratuito, non occorre prenotare

