Verde. In vle Argonne 30 alberi in memoria di Luca Marengoni

Trenta alberi tra platani, cedri, aceri, faggi, farnie pini e frassini donati da cittadini e cittadine tramite una raccolta fondi coordinata da Legambiente Lombardia saranno messi a dimora negli spazi verdi di viale Argonne, piazzale Susa, piazzale Gorini e del Parco del Fumetto in memoria di Luca Marengoni, il quattordicenne che l’8 novembre 2022 ha perso la vita in un incidente stradale mentre stava andando a scuola in bicicletta.

Oggi, in occasione del secondo anniversario della morte – grazie alla raccolta fondi portata avanti da Legambiente Lombardia per volere e su impulso della famiglia Marengoni – nell’area verde di viale Argonne è stato piantumato simbolicamente il primo dei trenta alberi su cui è stata collocata anche una targa in memoria del giovane.

La cerimonia si è svolta alla presenza dell’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi, della presidente del Municipio 3 Caterina Antola, della presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto e dei genitori di Luca, che hanno dialogato con Filippo Solibello, conduttore televisivo e radiofonico oltre che amico di famiglia Marengoni.

“Siamo molto grati alla famiglia Marengoni che ha scelto di ricordare Luca occupandosi della città, della cura nostro del verde e del nostro patrimonio arboreo – ha detto l’assessora Grandi –. Del resto questo era impegno anche di Luca, benché giovanissimo, che aveva deciso di impegnarsi attivamente per la tutela dell’ambiente e degli alberi della sua città. Un gesto significativo e importante: Milano ha bisogno di verde e di alberi, capaci di ombreggiare e rinfrescare la città. Gli eventi estremi a cui assistiamo ormai sempre più spesso, e di cui viale Argonne è stata triste protagonista la notte del 25 luglio 2023, ci fanno fare quotidianamente i conti con le fragilità e le vulnerabilità del nostro patrimonio arboreo. Ecco perché questa iniziativa è per noi particolarmente preziosa, e testimonia un senso civico, una sensibilità e un’attenzione che sempre più ragazzi e ragazze, come sappiamo, hanno verso l’ambiente. Un ringraziamento va, inoltre, a Legambiente Lombardia che attraverso la raccolta fondi è riuscita a raccogliere oltre 40mila euro che saranno destinati alla piantumazione di nuovi alberi”.

“Con grande commozione e affetto abbiamo seguito e condiviso con la famiglia, il percorso che ha portato alla piantumazione di tanti alberi in ricordo del giovane Luca – ha aggiunto Caterina Antola, presidente del Municipio 3 –. Una famiglia che ha sempre fatto parte della viva comunità delle scuole del quartiere e che ha saputo affrontare questo momento così drammatico, sospinta dall’energia ambientalista di Luca che lascerà un segno in tanti angoli a lui cari. Un esempio per tutti noi e anche un monito per fare sempre meglio per l’ambiente in cui viviamo”.

“L’esempio offerto dalla famiglia Marengoni e dalla memoria di Luca mostra un percorso che chiunque può seguire prendendosi cura della natura – ha commentato Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. Le città devono offrire a chiunque spazi verdi a distanza pedonale dalle proprie abitazioni, per mitigare la crisi climatica e i malesseri di uno stile di vita urbano senza alberi. La natura in città non è un’utopia, e i cittadini possono sollecitare le amministrazioni a un sempre maggiore impegno in tal senso. Grazie ai fondi raccolti con la campagna voluta dalla famiglia di Luca saranno messi a dimora complessivamente oltre centoventi alberi di notevoli dimensioni, come quello piantumato stamattina”.

“Credo che Luca avrebbe provato orgoglio e forse soggezione se fosse stato qui, orgoglio perché tutti insieme siamo riusciti ad avviare una piantumazione di cui lui è protagonista, orgoglio per aver fatto un gesto concreto per l’ambiente e per Milano, ma anche soggezione perché era un giovane ragazzo e non è facile sentirsi abbracciato da ogni persona che si è prodigata per essere qui, nonostante lo sciopero e da ogni singola persona del Comune, del Municipio, di Legambiente che nei mesi passati ci ha aiutato a realizzare questo per lui – ha concluso la famiglia Marengoni.

La giornata in memoria di Luca è proseguita con una passeggiata guidata e curata dall’associazione di volontariato Auser Milano, lungo viale Argonne e fino a piazzale Susa per scoprire e conoscere gli alberi presenti nel filare che costeggia la strada.

I trenta alberi che saranno piantumati nelle aree verdi comunali di viale Argonne, piazzale Susa, piazzale Gorini e Parco del Fumetto sono stati formalmente donati da Legambiente Lombardia Onlus al Comune di Milano che si farà carico della posa e della successiva manutenzione.

