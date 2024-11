Sofia Sole venerdí 15 pubblica il nuovo singolo “Carillon”

Esce venerdì 15 novembre “Carillon” (Warner Music Italy/ADA), il nuovo singolo della

talentuosa ed eclettica cantautrice Sofia Sole.

Un brano intimo e autoriale, che esplora la delusione nelle amicizie mostrando come il dare troppo agli altri possa portare a uno sfruttamento emotivo e riflettendo su quanto sia importante proteggersi. Sofia Sole racconta, attraverso una potente metafora, la sensazione di essere privata di tutto ciò che è prezioso e autentico, proprio come un carillon a cui sono stati sottratti i gioielli più belli. La ballerina all’interno, simbolo della cantante, rimane sola e spogliata tra pareti di velluto, racchiusa in un mondo in cui ogni gesto di generosità è stato sfruttato.

Il pezzo nasce come sempre dalla camera dell’artista, questa volta a quattro mani con Cristiano de Vitis, con un piano e voce poi riportato in studio da Blame, con cui è stata realizzata la produzione. “Carillon” costituisce un prezioso tassello del puzzle musicale che Sofia Sole sta costruendo e di cui il disegno finale verrà a poco a poco svelato nei prossimi mesi. L’artista presenterà dal vivo il nuovo brano sabato 16 novembre in Santeria Toscana 31, a Milano, in occasione di “Pixie Parade”, evento musicale che si distingue per una programmazione interamente declinata in un femminile intersezionale e che celebra l’empowerment e l’inclusione.

Biografia

Sofia Sole è un’artista italiana di 21 anni. Dopo aver studiato musica per più di 6 anni, partecipa a “The Voice of Italy”, esperienza formativa che le conferma cosa vuole davvero fare nella vita: cantare. In quell’occasione raggiunge oltre 1 milione di visualizzazioni su YouTube grazie alla cover del brano “People help the people” di Birdy, con cui si è esibita nella prima puntata.

Prosegue la sua formazione al conservatorio AMDA a Los Angeles, dove approfondisce la propria conoscenza musicale e studia presenza scenica, song-writing e recitazione.

Il suo primo singolo ufficiale è “Emotional”, prodotto da Cece Rogers, che raggiunge oltre 180 mila streaming e il 26° posto nella UK Upfront Club Chart.

Nel 2023 esce “Un Giro di Troppo”, brano che regala a Sofia Sole tantissime opportunità, tra cui calcare il palco del Mediolanum Forum di Assago e partecipare a “Deejay on Stage” a Riccione. A novembre dello stesso anno escono i singoli “Schiena contro Schiena” feat. Shori e Peter e “Tavolo x 2” feat. Shori e Nordovest. A giugno 2024 l’artista pubblica invece “La notte vola via”, un brano pop perfetto per l’estate.

Instancabile e prolifica, Sofia Sole sta continuando a scrivere musica per dare voce al caleidoscopico universo di parole, suoni e immagini che prendono forma nella sua mente creativa.

Link ufficiali

Instagram – Spotify

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia