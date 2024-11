Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, sviluppato in collaborazione con Safety21, si arricchisce di una nuova iniziativa formativa il Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) rivolta ai giovani cittadini e alle giovani cittadine per partecipare attivamente alla promozione di una cultura sempre più consapevole della Sicurezza Stradale.

Contribuire alla formazione di giovani cittadini responsabili e consapevoli: è questo l’obiettivo del progetto “Mi voglio sicurǝ”, che riparte quest’anno con nuove opportunità educative per gli studenti delle scuole superiori della Città metropolitana di Milano.

Parte integrante del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, l’iniziativa, realizzata in collaborazione con Safety21 e con la consulenza dell’Associazione Lorenzo Guarnieri ONLUS, è aperta a tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio e sarà fruibile a partire da oggi 22 novembre, qualche giorno dopo domenica 17 novembre data in cui si celebra la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, proclamata dall’Onu nel 2005. “Mi voglio sicurǝ” si arricchisce del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), un programma di formazione e-learning, al termine del quale rilascerà 30 ore di crediti formativi.

Grazie a questo percorso, le studentesse e gli studenti approfondiranno tematiche essenziali per la sicurezza stradale, come i legami tra veicoli e infrastrutture, la percezione del rischio e le azioni preventive per ridurre i pericoli sulle strade. Inoltre, a partire da gennaio 2025, il progetto includerà anche sessioni di formazione in aula, arricchendo ulteriormente l’esperienza formativa.

“Velocità elevata, guida sotto l’effetto di alcol e/o droga, e distrazione determinano la maggior parte degli scontri stradali gravi , che costituiscono la prima causa di morte per le ragazze i ragazzi dai quindici ai ventinove anni – commenta la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo – prosegue il nostro lavoro per promuovere la cultura della sicurezza stradale e del rispetto delle regole tra le giovani generazioni; chi ha delle responsabilità di governo locale, non può e non deve rimanere indifferente davanti a tutto ciò, ma attivarsi e promuovere progetti di sensibilizzazione perché non ci siano più vittime sulle nostre strade”.

Aggiunge Stefano Guarnieri, vice Presidente dell’Associazione Lorenzo Guarnieri ONLUS: “L’educazione dei giovani è l’arma migliore che abbiamo per provare a rendere sicuro un sistema di mobilità stradale dove in Italia muoiono 9 persone al giorno. Spero che il corso possa aiutare a formare una “cultura della sicurezza” che sarà utile ai ragazzi e alle ragazze non solo sulla strada ma anche al lavoro e in tutta la loro vita”.

“Siamo orgogliosi di contribuire per il secondo anno a un progetto che punta a educare i giovani alla sicurezza stradale attraverso un approccio innovativo e coinvolgente. È fondamentale investire nella formazione delle nuove generazioni per costruire un futuro dove il rispetto delle regole e la prevenzione diventino valori condivisi” dichiara Gianluca Longo, Amministratore Delegato di Safety21 SpA.

“Mi voglio sicurǝ” offre anche la possibilità di ottenere ulteriori 15 ore di crediti formativi attraverso la realizzazione di un project work: gli studenti e le studentesse, organizzati in team, saranno chiamati a realizzare una campagna sociale di comunicazione sulla sicurezza stradale, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e consapevoli in strada incentivando ciascuno a contribuire alla tutela della propria e dell’altrui sicurezza.

Questo lavoro rappresenta un’importante occasione di crescita, permettendo ai ragazzi e alle ragazze di sviluppare competenze trasversali e di partecipare attivamente alla promozione di una cultura della sicurezza stradale. Una giuria di esperti del settore individuerà i tre migliori elaborati che saranno premiati alla presenza delle Istituzioni.

Per maggiori informazioni:

https://www.scuola.net/progetti/187/mivogliosicur,

numero verde 800049229

mivogliosicuro.cmm@scuola.net

Altri articoli di Città Metropolitana di Milano su Dietro la Notizia