Tim Burton’s Labyrinth, l’esperienza immersiva che guida i visitatori attraverso l’universo creativo e fantastico di Tim Burton, arriva per la prima volta in Italia, in esclusiva alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 13 dicembre 2024.

I visitatori di tutte le età sono invitati a immergersi nel mondo di una delle menti creative più originali del nostro tempo e a scoprire i personaggi e le scene iconiche dei suoi film.

Un vero e proprio labirinto permetterà ai suoi esploratori di scegliere un itinerario unico tra oltre trecento possibilità. Attivando un pulsante all’inizio del percorso inizierà il viaggio che ognuno potrà personalizzare durante il percorso aprendo le porte che desidera.

L’emozionante viaggio nel labirinto include opere d’arte originali di Tim Burton, come scenografie ambientali e oltre centocinquanta disegni originali che spaziano dalle prime bozze alle sequenze animate realizzate durante la sua carriera, incredibili effetti speciali e di videomapping.

I personaggi prendono vita nello spazio espositivo tra dipinti, bozzetti originali, opere d’arte animate, figure a grandezza naturale provenienti dai set dei film e dalle storie originali e straordinarie ricostruzioni scenografiche.

Tim Burton’s Labyrinth prende per mano il visitatore accompagnandolo a scoprire il favoloso e affascinante universo creativo di uno degli artisti più geniali del nostro tempo.

web: www.timburtoexhibition.com

