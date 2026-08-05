“La Spezia Estate Festival”: venerdì 7 agosto, Filippo Caccamo

Venerdì 7 agosto alle ore 21.30 in Piazza Europa alla Spezia l’ottavo appuntamento con “LA SPEZIA ESTATE FESTIVAL”, la rassegna che intreccia teatro, danza, comicità, narrazione, musica e illusionismo, dando spazio a protagonisti affermati e nuove voci della scena italiana.

Sul palco FILIPPO CACCAMO in FUORI DI TELA.

Fuori di tela è uno spettacolo completamente nuovo, un colpo di teatro, firmato Filippo Caccamo, che torna in scena con un progetto originale, inedito e soprattutto irresistibilmente comico.

Con la sua inconfondibile ironia Filippo costruisce un vero e proprio universo scenico dove, partendo dall’arte, si riflette senza accorgersene, e si viene trascinati da un ritmo serrato fatto di gag fulminanti, dialoghi esilaranti, situazioni surreali, musiche originali, personaggi e scenografie sorprendenti.

Uno spettacolo comico che alterna momenti di comicità pura a squarci più intimi, senza mai perdere la leggerezza e la sincerità che da sempre contraddistinguono l’artista.

Fuori di tela è un mosaico colorato e imprevedibile, in cui ogni tassello, una canzone, una battuta, un ricordo, una risata, contribuisce a creare un’esperienza teatrale viva, fuori dagli schemi. È una confessione spudorata travestita da commedia, o forse il contrario.

Più che uno spettacolo, un invito a lasciarsi andare. A ridere, a riconoscersi, a guardare anche i propri difetti come parte di un’opera unica e irripetibile, fatta di contraddizioni, sorprese e meravigliose assurdità. Una tela, fuori di tela!

La grande passione per il teatro di Filippo Caccamo lo ha portato fin da giovanissimo a esibirsi nella città natale, Lodi, passando dal palco della scuola superiore alle sale teatrali locali, fino alla scrittura, da completo autodidatta, delle sue prime regie per spettacoli teatrali.

I biglietti per FUORI DI TELA sono in vendita al Botteghino del Teatro Civico e su Vivaticket.

INFO: Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Corso Cavour n. 20), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19). Tel. 0187/727521 – email: info@teatrocivico.it.

Nel giorno dello spettacolo, i biglietti sono in vendita anche in Piazza Europa dalle ore 19.00.

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