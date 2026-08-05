Acerbis e U.C. AlbinoLeffe presentano ufficialmente la nuova maglia Home per la stagione sportiva 2026/27, simbolo di una partnership che continua a rafforzarsi anno dopo anno e che rappresenta una delle collaborazioni più longeve e significative del panorama calcistico italiano.

Quella che prenderà il via con la nuova annata agonistica sarà infatti la 21ª stagione consecutiva che vedrà Acerbis nel ruolo di sponsor tecnico del club bluceleste.

Un traguardo che testimonia la solidità di un rapporto costruito nel tempo sulla fiducia reciproca, sulla condivisione di valori autentici e sull’orgoglio di rappresentare il territorio bergamasco.

Più di una semplice sponsorizzazione tecnica, quella tra Acerbis e AlbinoLeffe è una storia fatta di appartenenza, passione e crescita comune.

Due realtà che, pur operando in ambiti diversi, condividono la stessa visione: valorizzare il talento, investire nel futuro e mantenere sempre vivo il legame con le proprie radici. La nuova maglia Home 2026/27 interpreta perfettamente questa identità.

Particolarmente significativo, in tal senso, il reiterato richiamo all’AlbinoLeffe Stadium, casa del club e simbolo della crescita della società negli ultimi anni. Se il tradizionale colore bluceleste viene valorizzato da un raffinato gioco di triangoli, che caratterizza la parte superiore del corpo e delle maniche, conferendo dinamismo e modernità al design, i dettagli sul fondo manica, impreziositi da una doppia riga bianca e blu, completano un look elegante e distintivo, aderente a quello che vuole essere il tono della struttura di Zanica.

Sul fondo della maglia trova spazio una rappresentazione stilizzata del logo dell’impianto, che nel 2026 celebra il suo quinto anniversario dalla realizzazione. Un ulteriore omaggio è presente sul retro del capo, dove il logo dello stadio si accompagna a un discreto numero 5 blu, inserito tono su tono e pensato per essere percepito come un dettaglio esclusivo e identitario.

Ad impreziosire la divisa contribuiscono inoltre la patch ricamata dello stemma societario, il collo tondo blu rifinito con una sottile riga celeste all’interno, i loghi Acerbis applicati in transfer, (e il logo dello shirt sponsor Isocell Precompressi S.p.A., azienda che ha contribuito alla realizzazione dello Stadio e da anni è al fianco del club seriano): elementi che confermano la cura dedicata a ogni particolare.

Con questa nuova divisa Acerbis e AlbinoLeffe rinnovano il proprio impegno condiviso, guardando al futuro con entusiasmo e determinazione. Una maglia che racconta una storia di appartenenza, innovazione e orgoglio bergamasco; una storia che, dopo 21 stagioni consecutive, continua a essere scritta insieme.

Per maggiori informazioni: acerbis.com/it/sport

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