Un contributo di 4.800.000 di euro per la realizzazione di un centro di ricerca integrata altamente innovativo su sport e riabilitazione presso il Polo di Lecco del Politecnico di Milano. Lo prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, di concerto con l’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori. Il provvedimento dà il via libera allo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano per la realizzazione del progetto inserito nell’ambito delle attività previste per la ‘Legacy Olimpica Milano Cortina 2026’.

ASSESSORE FERMI: UN PROGETTO ALL’AVANGUARDIA – “Un progetto che – ha sottolineato Fermi– non può che essere accolto con soddisfazione e orgoglio da parte di Regione Lombardia Ciò che verrà realizzato nel Polo Universitario di Lecco, infatti, creerà un impatto positivo su tutto il territorio. Avendo anche le deleghe a Ricerca e Innovazione, poi, la mia soddisfazione è tripla, visto che parliamo di un progetto all’avanguardia”.

SOSTENERE LA ‘LOMBARDIA DEI TERRITORI’ – Il finanziamento regionale va nella direzione indicata dall’assessore fin dal suo insediamento. “Lo dico da mesi – ha spiegato l’assessore – dobbiamo sostenere la ‘Lombardia dei territori’ e il Polo di Lecco ne è un esempio mirabile. Per quanto riguarda questo progetto, in particolare, va messo in evidenza che il Polo lecchese è posizionato sull’asse olimpico Milano-Valtellina e si è caratterizzato negli anni come centro di competenza multidisciplinare sul tema del recupero dei pazienti e tematiche legate a disabilità e inclusione. Ricordo infatti che sono già presenti nel Polo di Lecco 6 laboratori di ricerca in ambito riabilitazione, tecnologie assistive, analisi del movimento; il laboratorio E4 Sport Lab che mette a sistema le diverse competenze ingegneristiche e di design a disposizione dello sport; la piattaforma ExaLab che consente il monitoraggio di ergometri all’interno di ambienti immersive per la simulazione di sport e attività motoria”.

SOTTOSEGRETARIO PIAZZA: INIZIATIVA FRUTTO DI UN PERCORSO CONDIVISO – “Il completamento del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano è un importante traguardo – ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio Regionale, Mauro Piazza – la creazione di questo centro contribuirà alla crescita economica e sociale del territorio e a creare un impatto positivo e duraturo, oltre il periodo dei Giochi, migliorando i servizi di salute e riabilitazione per i cittadini e valorizzando il Polo territoriale di Lecco come Polo di eccellenza nel settore sportivo e della riabilitazione. In questo quadro è stato fondamentale creare sinergie tra diversi soggetti al fine di convogliare le progettualità esistenti in un percorso coordinato e condiviso di sviluppo dei territori. Per questo ringrazio il presidente di UniverLecco Vico Valassi, l’assessore regionale Alessandro Fermi, il magnifico rettore Donatella Sciuto e il prorettore Manuela Grecchi”.

COSA PREVEDE L’INTERVENTO – L’intervento finanziato da Regione Lombardia prevede la riqualificazione della palazzina storica, denominata ‘Edificio A’, di pregio architettonico, che comporta il completo strip out interno della parte impiantistica e la razionalizzazione degli spazi interni per favorirne la nuova destinazione d’utilizzo. È prevista la presenza di aule per la didattica innovativa e spazi per ospitare centri di competenza legati ai temi della riabilitazione, della medicina personalizzata, dello sport inclusivo oltre che una sala conferenza, sale riunioni, e alcuni uffici amministrativi. Il focus principale sarà costituito dal Living Lab, quale luogo primario in cui verranno progettate e sviluppate soluzioni per l’allenamento, il potenziamento, la vita attiva, la riabilitazione, la prevenzione e la sicurezza delle persone.

