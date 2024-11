Il Consiglio comunale di Rho, su proposta dell’assessore al Bilancio Nicola Violante, ha approvato nella seduta del 30 ottobre 2024 una variazione di bilancio che stanzia complessivamente 3 milioni di euro per le strade: 2,6 milioni di euro destinati ad asfaltature di strade e marciapiedi e 400mila euro legati a interventi per incrementare la sicurezza.

Il Bilancio di previsione 2024-2026 era stato approvato lo scorso 21 febbraio, mentre il 29 maggio veniva approvato il Rendiconto di Gestione 2023. Grazie a un lavoro puntuale di razionalizzazione delle risorse è stato possibile recupere queste importanti risorse dall’avanzo di amministrazione stanziando fondi in particolare per la manutenzione delle pavimentazioni stradali.

“Il Comune investe 3 milioni di euro per le asfaltature di strade e marciapiedi, un pacchetto importante che si va ad aggiungere alle asfaltature in corso in queste settimane per 850mila euro, approvate lo scorso anno. E prevede nuovi interventi per la sicurezza di chi percorre le strade cittadine – chiarisce l’assessore Nicola Violante – L’Amministrazione comunale dimostra di venire incontro alle esigenze dei rhodensi, reperendo investimenti su un fronte su cui l’attenzione è sempre molto alta. Un fronte che non è considerato negli obiettivi del PNRR per il quale sono in corso diversi progetti. I lavori potranno essere messi in atto nei prossimi mesi”.

Si destina poi l’ultima quota di risorse generate dagli interessi derivati dal prestito sociale concesso a fine 2022 a Nuovenergie Spa raggiungendo un totale di 244mila euro.

Oltre quanto già utilizzato per integrare il fondo regionale per la misura unica (risorse destinate al pagamento di affitti arretrati di famiglie in difficoltà) e per incrementare il fondo comunale a sostegno delle famiglie che si trovano in difficoltà a pagare affitti e bollette, si cofinanzia con questa ultima quota la riqualificazione di due appartamenti che l’Agenzia dei beni confiscati alla mafia ha assegnato a Rho, perché vengano utilizzati nel sistema di accoglienza abitativa transitoria (SAT).

