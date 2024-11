Teatro dell’Elfo: “Safari pomodoro, Una stand-up tragedy”

La stagione del Teatro dell’Elfo entra nel vivo con una nuova produzione.

Dall’8 novembre all’8 dicembre va in scena in prima nazionale Safari pomodoro, Una stand-up tragedy.

Da tempo l’Elfo indaga il delicato e fondamentale rapporto tra arte e società, tra linguaggio, comunicazione e tematiche di concreta attualità. Emarginazione sociale, disagio generazionale, precarietà e sofferenza nel mondo del lavoro trovano spazio sui nostri palcoscenici.

In questa esplorazione costante della realtà e della società si inserisce il progetto ideato per il bando Per chi crea 2023, Safari pomodoro, prodotto dal Teatro dell’Elfo a partire da un’idea di Michele Costabile.

La regia è affidata a Elio De Capitani e Alessandro Frigerio, mentre la drammaturgia è nelle mani di Nicolò Sordo, classe 1992.

Il palcoscenico è lasciato a Michele Costabile, attore under 35 che collabora spesso con il Teatro dell’Elfo.

Teatro Elfo Puccini,

sala Bausch,

corso Buenos Aires 33, Milano

www.elfo.org

