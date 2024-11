Emma: gli ultimi 2 appuntamenti di “Emma In Da Town”

Dopo un concerto tutto SOLD OUT all’Unipol Forum di Milano, la grande festa in cui EMMA ha portato sul palco tutte le sue anime, l’artista oggi – 14 novembre – arriva al Palazzo dello Sport di Roma e domenica – 17 novembre – sarà al PalaFlorio di Bari, per gli ultimi due appuntamenti di EMMA IN DA TOWN (biglietti disponibili nei circuiti di vendita e prevendita tradizionali (clicca qui per info e acquisto biglietti).

Ad un anno esatto dal tour “SOUVENIR in Da Club” e dopo un’estate sui palchi dei principali festival della penisola, EMMA con “Emma in Da Town”, festeggia insieme al suo pubblico un anno di grandi emozioni, vissute sempre in modo sincero e senza filtri.

Sul palco, ripercorrendo i suoi 15 anni di carriera, Emma mostra tutte le sue sfumature emotive e sonore. Dal 4 ottobre è disponibile SOUVENIR Extended Edition, la seconda parte del viaggio musicale di Emma arricchito da sei nuovi brani.

Un disco in cui Emma continua a raccontarsi senza filtri, facendo emergere tutte le sfaccettature della sua personalità con linguaggi e suoni contemporanei.

