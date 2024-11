Musica dal vivo, incontri, talk, occasioni di confronto tra artisti, addetti ai lavori e spettatori

Con “Lo Spazio della Musica” tornano, sabato 16 novembre, i Monza Music Meetings, iniziativa del Comune di Monza, realizzata in collaborazione con l’Orchestra da Camera Canova, l’Accademia Musicale Chigiana di Siena– una delle più importanti istituzioni europee dedite all’alta formazione, ricerca e produzione musicale – e l’associazione culturale Musicamorfosi, che punta a mettere in rete il territorio della Brianza, i suoi giovani talenti e gli operatori del settore.

Il tutto con il sostegno del ministero della Cultura e della SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Quest’anno gli appuntamenti (tutti a ingresso libero e ospitati in Sala Maddalena, in via Santa Maddalena 7) sono concentrati in una sola giornata.

La seconda edizione sarà, infatti, una sorta di intrigante anteprima degli eventi in programma nel 2025, che verranno annunciati a breve e si svolgeranno in primavera.

Maggiori info: www.chigiana.org/mmm2024 e www.musicamorfosi.it/eventi/monza-music-meetings-2024

