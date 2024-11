“UN SACCO COMODO”, il distributore automatico di sacchi di Ecuosacco (rosso) e del Multipak (giallo), arriva a Vignate.

2 distributori che sono attivi da ieri, 13 novembre. All’inaugurazione, la presenza del Sindaco Diego Boscaro e del Presidente di CEM Alberto Fulgione.

Presenti anche l’Assessore all’Ambiente e Vicesindaco Daniele Calvi e l’Assessore alla Comunicazione Roberto Costa.

MA COSA CAMBIA?

Per i cittadini di Vignate sarà ora possibile prelevare i sacchi in modo più semplice e più smart.

Con i nuovi distributori, infatti, i sacchi di Ecuosacco e del Multipak, potranno essere ritirati H24 senza più dover fare code nè rispettare gli orari degli uffici; potranno, inoltre, essere ritirati al bisogno, in ogni periodo dell’anno con una quantità annuale adeguata a ogni nucleo familiare.

“Il distributore automatico Un sacco comodo – ha detto il Presidente di CEM Alberto Fulgione – è nato come progetto di innovazione e di semplificazione della vita dei cittadini del nostri Comuni ma anche come risposta e soluzione concreta alle esigenze dei nostri Comuni soci destinato a portare maggior praticità e la possibilità per i cittadini di prelevare i sacchi in tutti i Comuni di CEM dove sono stati installati i distributori”.

“Questo servizio si inserisce in un’operazione voluta dall’Amministrazione e che ci permetterà di diminuire le file per la distribuzione dei sacchetti che tanti problemi hanno creato negli anni passati – ha detto il Sindaco di Vignate Diego Boscaro. Ma sarà molto utile anche per migliorare il servizio e il lavoro degli uffici, dando la possibilità ai cittadini di prelevare i sacchi nei momenti a loro più comodi”.

“Oggi cambiamo la distribuzione – ha commentato l’Assessore alla Comunicazione Roberto Costa – in linea con il nostro programma che mira a efficentare i servizi per i cittadini”.

DOVE SONO I DISTRIBUTORI A VIGNATE

Sono 2 distributori di sacchi a Vignate e si trovano nei seguenti luoghi strategici per il passaggio dei cittadini: via Donatori Sangue, accanto alla Casa dell’acqua e via Cascina Dossi, all’ingresso del Campo sportivo.

IL PUNTO SUL PROGETTO

Il 2024 è stato l’anno del progetto UN SACCO COMODO che ha visto l’installazione di distributori automatici dei sacchi di Ecuosacco (rosso) e del Multipak (giallo) sul territorio servito da CEM. Ad oggi i distributori si trovano in 24 Comuni con un totale di 42 macchine installate e 150mila rotoli di sacchi distribuiti.

Entro la fine del 2024 le installazioni avverranno in 25 Comuni totali con 45 macchine disponibili sul territorio servito da CEM.

