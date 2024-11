Straordinario e immediato successo per “Din Don Dow’ – Alla ricerca di (D)io”,

il nuovo spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius che ha debuttato lo scorso 17 ottobre da Livorno con la prima data del tour.

Tutte le prime 19 date sono andate SOLD OUT in pochissimi giorni e i protagonisti sono pronti a conquistare due dei teatri più importanti d’Italia, approdando il 7 gennaio al TAM – Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 9 febbraio al Teatro Brancaccio di Roma.

Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius con “Din Don Down” stanno bissando il successo di “Up&Down”, il varietà irriverente che, dal suo debutto nel 2018, ha incantato il pubblico di tutta Italia, un vero e proprio fenomeno culturale che ha conquistato anno dopo anno un suo spazio nell’immaginario collettivo e nel patrimonio artistico italiano, con oltre 200 repliche in tutta Italia e più di 120mila biglietti venduti.

Un successo che oggi si riconferma nell’apprezzamento del pubblico verso il nuovo show “DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io”: un inedito happening comico, senza regole, che sovverte il senso più profondo di ciò che ci ostiniamo a definire “normale”, con l’obiettivo di sorprendere e incantare attraverso il giusto mix tra comicità, disobbedienza e tenerezza che già aveva segnato il successo di “Up&Down”.

La vera novità sta nel tema al cuore dello show: laddove “Up&Down” compiva un’indagine sull’amore, “Din Don Down” abbraccia un nuovo grande concetto, quello di Dio.

Ecco allora tornare in scena Paolo Ruffini, sempre intento a resistere alle sfrenate incursioni degli attori con disabilità della Compagnia Mayor Von Frinzius, in questo caso alle prese con tutti i dilemmi e le questioni che riguardano il divino, a prescindere dalle forme o dalle sembianze in cui ciascuno possa riconoscerlo.

Spregiudicato, irriverente, a tratti dissacrante, “Din Don Down” è l’antidoto ideale per un’epoca che sacrifica ogni forma di leggerezza e audacia all’altare del “politicamente corretto”.

I biglietti per le due nuove date del tour a Milano e a Roma sono disponibili in prevendita presso le biglietterie dei rispettivi teatri e online sui circuiti di prevendita ufficiali.

