-Uno dei più prestigiosi riconoscimenti civici che premia coloro che lavorano per far sì che la città di Milano sia ogni giorno migliore: l’Ambrogino d’Oro, quest’anno, viene assegnato anche a Libraccio, una delle catene di librerie di riferimento in Italia presente sul territorio con 62 negozi in 7 regioni, di cui 11 si trovano proprio a Milano.

Il prossimo 7 dicembre, in occasione della festa del patrono della città, durante la cerimonia di consegna degli Ambrogini, Piero Fiechter, presidente del gruppo e socio fondatore di Libraccio, ritirerà l’attestato di benemerenza, conferito a organizzazioni, istituzioni e personalità che hanno giocato un ruolo fondamentale nella costruzione del tessuto sociale della città meneghina.

“Vedere riconosciuto il proprio operato, ma ancor di più essere considerati come realtà capace di fare la differenza per la città di Milano: questo per noi è motivo di estremo orgoglio. Con l’attestato di benemerenza dell’Ambrogino d’Oro prendiamo consapevolezza di quanto quel percorso intrapreso ormai alla fine degli anni Settanta – spesso complesso, sfidante, a volte tortuoso – sia stata una scommessa vincente” – commenta Edoardo Scioscia, amministratore delegato e tra i soci fondatori di Libraccio.

Libraccio: la missione di una cultura democratica, accessibile e partecipata

