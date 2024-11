Grande successo per il concerto del Maestro Roberto Fabbri che si è esibito giovedì 14 novembre, al Teatro del Casinò Comunale di Sanremo (Imperia), nell’ambito del X Sanremo International Guitar Festival & Competition.

Il Maestro Roberto Fabbri ha eseguito un programma dedicato interamente alle sue Playlist uscite per SONY MUSIC. Fabbri, infatti, ha pubblicato con la Major 45 pezzi eterogenei distribuiti su quattro Playlist: “I successi di Lucio Battisi in cover per chitarra”, “Guitar Meets Movie (musiche da film)”, “Guitar Pure Emotions (composizioni originali)” e “Italian & International Pop Songs on classical guitar”

(https://open.spotify.com/intl-it/artist/6JWv0cQM8dNrXDSHo7YZZj).

Il concerto del Maestro è iniziato con una raffinata versione delle splendide melodie di Battisti ed è poi proseguito con l’esecuzione di famose musiche da film e alcune delle sue composizioni originali.

Le sei corde, grazie alla delicatezza del tocco dello strumento classico e alla maestria del grande concertista, hanno emozionato gli ascoltatori, rendendo il concerto un’esperienza coinvolgente, in un crescendo di emozioni che non possono lasciare indifferenti.

Fabbri si è esibito con la sua meravigliosa chitarra Ramirez Anniversario, lo stesso strumento usato dal grande Andrés Segovia.

Sul canale VEVO di Sony dedicato all’artista sono disponibili video relativi a queste opere, come “Don’t Let Me Be Misunderstood” dalla colonna sonora di “Kill Bill”, “Amarsi un po’” di Lucio Battisti e il suo tributo al chitarrista rock Eddie Van Halen con il brano “Jumping”: https://www.youtube.com/@RobertoFabbriVEVO.

www.robertofabbri.com

Roberto Fabbri on FB

Roberto Fabbri YouTube Channel

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia