“Il Tenco Ascolta”, torna in Abruzzo con due serate speciali

Il Tenco Ascolta, format del Club Tenco dedicato agli artisti emergenti, torna in Abruzzo con due serate speciali, la cui voce narrante sarà il giornalista e critico musicale Paolo Talanca.

Le due le località coinvolte, entrambe in provincia di Pescara saranno venerdì 21 agosto Marina di Città Sant’Angelo e sabato 22 agosto Caramanico Terme.

In Abruzzo Il Tenco Ascolta vede da anni come partner il Centro Adriatico Produzione Musica, diretto dal Maestro Angelo Valori e riconosciuto dal Ministero della Cultura come

Centro di Produzione Musicale.

Ingresso gratuito .

Venerdì 21 agosto, alle ore 21.00, in piazza Norma Cossetto su Via Salaria a Marina di Città Sant’Angelo (Pescara), nell’ambito del Festival Armonie d’Autore 2026, l’evento inizierà con tre artisti emergenti per il format Il Tenco Ascolta: Valentina Sciarra, Aria e Twelle.

La serata prosegue con il concerto “I Premi Tenco” in ricordo di SERGIO SECONDIANO SACCHI. Sul palco la MEDIT ORCHESTRA diretta dal Maestro Angelo Valori. Voce: Arianna Antinori. Voce narrante: Paolo Talanca.

Sabato 22 agosto, alle ore 21.00, sul palco dell’Ex-Convento delle Clarisse di Caramanico Terme (Pescara) per Il Tenco Ascolta presenteranno i loro brani Brigida, Lidia Paolucci ed Eleonora Toscani

Anche in questo caso la serata si concluderà con il suggestivo concerto “I Premi Tenco” in ricordo di SERGIO SECONDIANO SACCHI, con la MEDIT ORCHESTRA diretta dal Maestro Angelo Valori e la voce di Arianna Antinori. Voce narrante: Paolo Talanca.

Il Tenco Ascolta è il format che il Club Tenco ha ideato nel 2008 per dare la possibilità ad artisti emergenti di tutta Italia di farsi ascoltare da un pubblico, spesso richiamato da artisti già affermati e “amici” del Tenco, e dai membri del Direttivo del Club.

Sul sito ufficiale www.clubtenco.it per gli artisti che vogliono farsi conoscere è possibile mandare il proprio materiale (form al link www.clubtenco.it/nuove-proposte-contatti/) mentre per gli Enti e le associazioni che vogliono proporre di organizzare un evento Il Tenco Ascolta è possibile mandare una mail a ita@clubtenco.it.

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