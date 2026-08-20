Hangartfest 2026, il corpo tra trasformazione, identità e nuovi sguardi

Dal 4 al 20 settembre 2026 torna a Pesaro Hangartfest, festival di danza contemporanea sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro.

Il Festival si concentra in due settimane e tre weekend, con 26 appuntamenti, di cui 11 tra debutti e prime nazionali, 3 coproduzioni, 2 progetti speciali site-specific e percorsi dedicati alle nuove generazioni, tra l’ex chiesa della Maddalena, Palazzo Gradari, Villa Imperiale, Spazio Torrso, Galleria Roma e altri luoghi del territorio.

Il programma mette in dialogo artisti affermati della scena italiana e internazionale con artisti emergenti, intrecciando danza, musica dal vivo, video, teatro e arti visive. Al centro resta il corpo, attraversato come spazio in cui interrogare identità, memoria e trasformazioni del nostro tempo, mentre residenze e coproduzioni rafforzano l’attenzione del Festival alla ricerca e alla nuova creazione.

Ad aprire questo percorso sarà Silvia Gribaudi, che inaugurerà ufficialmente Hangartfest alla Maddalena con GRACES, dopo il clamoroso successo dello scorso anno.

in questa direzione prosegue il progetto triennale di residenza e coproduzione con Michele Ifigenia Colturi e Lucia Mauri, che presenteranno due nuovi debutti dei rispettivi percorsi, ATTEONE, IL BOSCO e FUORICAMPO.

Centrale è anche il rapporto con i luoghi che accolgono il Festival. Hangartfest si propone come un’esperienza diffusa, creando connessioni tra patrimonio culturale, paesaggio e performance.

La Maddalena – Centro Arti Performative resta la casa del Festival, uno spazio nel quale la distanza tra artisti e pubblico si accorcia, mentre luoghi ormai legati alla manifestazione si affiancano a nuovi spazi della città. In apertura, Palazzo Gradari e Galleria Roma saranno i punti di partenza delle incursioni metropolitane di DaCru con FAKE, performance itinerante nel centro storico.

Spazio Torrso entra per la prima volta nella geografia di Hangartfest con HOME, il progetto immersivo di Giulia Roversi che trasforma il luogo in una casa da attraversare tra danza, teatro, cinema dal vivo e tecnologia.

A Villa Imperiale, la forza dell’architettura rinascimentale torna a dialogare con la creazione contemporanea attraverso GOOLDROOM del Gruppo Nanou. Il lavoro è un nuovo capitolo del progetto Overlook Hotel, che comprende anche Redrum, vincitore del Premio Ubu 2024 come Miglior Spettacolo di Danza.

Il rapporto con il territorio si estende fino all’entroterra grazie alla rinnovata collaborazione con Fe.M – Festival di Microarchitettura, che mette in relazione architettura effimera e paesaggio.

A Lunano, NUBÌVAGA, performance site-specific di Aurora Profili, prenderà forma a partire da una delle microarchitetture del Festival.

La musica dal vivo attraverserà diversi appuntamenti della XXIII edizione. In STRINGS, Ilenia Romano lavora sulle composizioni del rimpianto musicista maceratese Stefano Scodanibbio, eseguite al contrabbasso da Giacomo Piermatti. TRAYECTORIA DEL POLVO VII di Aïda Colmenero Díaz (Spagna) intreccia flamenco e tradizioni africane e vede in scena la danzatrice Nshoma Nkwabi (Tanzania) e la musicista Anahí Acuña (Argentina), mentre MM del Collettivo MIMESI unisce coreografie di Giulia Roversi, musiche di Filippo Angeloni, immagini di Filippo Gualazzi ed elettronica di Matteo Tomasetti, tutto dal vivo e in tempo reale.

Il confronto con il presente passa anche attraverso temi come identità, genere, ruoli sociali e modi di guardare e di essere guardati, esplorati in ABOUT:BLANK di Manuela V. Colacicco, SULLA DONNA di Giuseppe Muscarello, MA JOJO, NOUS SOMMES di Cecilia Iovino (Francia/Italia), Æ MIRROR IMAGE TO THE LOVERS di Emanuele Rosa e FLAMINGO di Matteo Maffesanti con Elevator Bunker.

Chiuderà la manifestazione un altro gradito ritorno, quello di Viktor Černický (Repubblica Ceca), che porterà il debutto nazionale di PNEU, spettacolare e intenso lavoro fisico per quattro danzatori e decine di pneumatici di ogni grandezza.

Hangartfest 2026 conferma così la propria vocazione: creare prossimità tra artisti, pubblico e territorio, facendo della danza contemporanea uno strumento per interrogare il presente e immaginare nuove forme di relazione.

Biglietti disponibili su Liveticket.it e nei punti vendita autorizzati.

Programma completo, informazioni sulla Tessera Hangartfest 2026 e sui vantaggi riservati ai soci su www.hangartfest.it.

Info WhatsApp (solo messaggi): 366 2649566

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