“Premio Bindi 2026”: 21 Agosto, in seconda serata su Rai 3

Venerdì 21 agosto in seconda serata su Rai 3 in tv l’appuntamento è con la grande canzone d’autore italiana: dall’Anfiteatro Umberto Bindi di Santa Margherita Ligure il Premio Bindi 2026, una serata evento dedicata all’eredità artistica di Umberto Bindi, autore di brani senza tempo come Arrivederci, Il nostro concerto, Il mio mondo e La musica è finita.

Conducono l’attrice, conduttrice e giornalista Chiara Buratti e il conduttore radiotelevisivo Claudio Guerrini.

Il Premio Bindi, giunto alla sua XXII edizione, riunisce sullo stesso palco affermati protagonisti della musica italiana e nuove promesse del cantautorato per celebrare, attraverso interpretazioni originali e omaggi inediti, uno dei più importanti compositori della nostra storia musicale.

Tra gli ospiti Levante, che riceverà il Premio Bindi menzione speciale “Lasciatemi sognare” – Cantautrice, Maurizio Carucci, premiato con il riconoscimento Premio Bindi menzione speciale “Lasciatemi sognare” – Autore, Sayf, a cui verrà consegnato il Premio Bindi – Menzione speciale “Il mio mondo”, Pierdavide Carone, insignito del Premio Bindi “Futura”, e Matteo Alieno, che riceverà il Premio Bindi New Generation 2026.

Spazio ai giovani talenti del contest per cantautori, che, oltre che proporre i propri brani, si confrontano con il repertorio di Umberto Bindi attraverso nuove riletture dei suoi brani più celebri.

Gli 8 finalisti – Davide Amati, Diletta Calicanto, la band Emsaisi, Gabriele Spira, Matteo Salzano, Matteo Trapanese, Pit e Sofia Ara – verranno valutati da una giuria di professionisti del mondo della musica.

A chiudere la manifestazione, l’assegnazione del titolo al vincitore del contest e la relativa consegna della TARGA PREMIO BINDI 2026.

Il PREMIO BINDI 2026 è una produzione Le Muse Novae e con la collaborazione di CastaDiva, realizzato da Le Muse Novae e CastaDiva con la collaborazione di Direzione Intrattenimento Prime Time, Rai3, RaiPlay.

Da un’idea di Enrica Corsi, direzione artistica Zibba. Scritto da Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci. Direttrice di produzione Mara De Scalzi. Produzione esecutiva Enrica Corsi, Alex Liistro. Supervisione editoriale Dimitri Cocciuti. Regia Lorenzo Merico.

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