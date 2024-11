Teatro Franco Parenti di Milano, in scenda dal 17 “Lui”

In scena dal 19 al 24 novembre nella Sala Blu del Teatro Franco Parenti Lui di e con Ashkan Khatibi, drammaturgo e attore iraniano, costretto a lasciare Teheran nel dicembre 2023 dopo un arresto, una serie di interrogatori brutali e ripetute minacce.

Lo spettacolo, caratterizzato da una scenografia essenziale composta da piccoli oggetti, ripercorre le violenze subite da parte della Sicurezza Nazionale della Repubblica Islamica e riflette sulle aspettative, le speranze e i disincanti del movimento «Donna, Vita, Libertà».

Lui è una lettera aperta al mondo libero, un racconto di scrittori e artisti che vivono all’ombra della dittatura. È un grido per richiamare l’attenzione di coloro che non hanno mai conosciuto la censura e la repressione come parte inseparabile del loro corpo, della loro anima e della loro opera.

Ho scritto un’opera su di me: torture, abusi, incubi. Ma può essere la storia di ogni artista che difende i diritti del proprio popolo. Ashkan Khatibi

Orari

martedì 19 Novembre – 20:30

mercoledì 20 Novembre – 19:15

giovedì 21 Novembre – 20:15

venerdì 22 Novembre – 19:15

sabato 23 Novembre – 19:15

domenica 24 Novembre – 15:45

Prezzi

SETTORE A (file A–D)

intero 25€

SETTORE B (file E–S)

intero 20€;

under26/over65/Carta giovani 15€;

convenzioni (valide tutti giorni) 18€

GALLERIA (file T–Z)

intero 15€;

under26/over65/Carta giovani 12€;

convenzioni (valide tutti giorni) 12€

Informazioni

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

