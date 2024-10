Teatro Arcimboldi: “Live in The Lobby” dal 13 ottobre 2024

Anche per questa stagione, il foyer degli Arcimboldi si trasforma in un’accogliente sala da concerto per dare vita alla nuova stagione di Live in The Lobby 2024.

La quarta edizione di questa rassegna musicale, organizzata dall’Orchestra Filarmonica Italiana, sarà nuovamente un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della musica.

Live in The Lobby 2024 non è solo una rassegna musicale, ma un viaggio attraverso le storie e le emozioni che la musica può raccontare.

Ogni concerto è un capitolo di un libro che si scrive domenica dopo domenica, un libro fatto di note e sorrisi, di sguardi sognanti e di applausi entusiasti.

PROGRAMMA:

DOMENICA 13 OTTOBRE 2024, ORE 11:00 – IL DIARIO DI GIAN BURRASCA

Orchestra Filarmonica Italiana

DOMENICA 27 OTTOBRE 2024, ORE 11:00 – I BASSIFONDI DEL CINEMA, colonne sonore e dintorni visti dal “basso”

Quartetto di contrabbassi dell’Orchestra Filarmonica Italiana

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024, ORE 11:00 – BRASS PORTRAIT

La tromba di Andrea Giuffredi con l’ensemble Orchestra Filarmonica Italiana

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024, ORE 11:00 – DISNEY IN CONCERT 101 anni di magia

Un fantastico viaggio tra le più belle melodie disneyane

Orchestra Filarmonica Italiana

www.teatroarcimboldi.it

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia