“Storie narrate, cantate e vissute”

Con questo titolo torna l’ormai tradizionale Biboll in festa che, come sempre, inaugura la nuova stagione culturale di Bollate.

Tanti appuntamenti diffusi in biblioteca, al teatro LaBolla, in archivio storico e per le piazze del centro di Bollate che avranno il loro culmine nel fine settimana del 12 e 13 ottobre.

“Ancora una volta – dice Lucia Albrizio, Assessore alla Cultura e Pace – celebriamo l’importanza e la bellezza della nostra Biblioteca, luogo del libro, delle parole, delle storie ma soprattutto un luogo del cuore per la nostra città. È il luogo delle persone e per questo si prepara a essere ancora più grande e accogliente. Tanti appuntamenti culturali, musicali e di svago gratuiti e aperti a tutte le fasce d’età. Vorrei che la celebrazione di queste giornate della Biblioteca permettesse a più persone di venire a contatto con la meraviglia che questo luogo esprime e con il calore, la competenza e la passione di coloro che ci lavorano o prestano attività di volontariato”.

Tante, tante iniziative. Ecco il programma:

Mercoledì 9 ottobre

ore 21 – Biblioteca di Bollate

VajontS. Performance di lettura corale del monologo di Marco Paolini

Giovedì 10 ottobre

ore 18.30 – Biblioteca di Bollate

Reading Party

Ingresso libero

Aperitivo offerto da Pasticceria Caffetteria Cimino.

Venerdì 11 ottobre

ore 21 – Biblioteca di Bollate

Una morte onorevole. Paolo Roversi presenta il suo ultimo giallo

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Sabato 12 ottobre

ore 10 – Palazzo Sormani, Milano

Visita guidata alla Biblioteca Sormani

Ingresso e visita al Palazzo gratuiti; biglietti ferroviari a carico dei partecipanti

Ritrovo ore 9,00 davanti alla biglietteria della Stazione di Bollate centro

Max 25 posti, prenotazione obbligatoria Ufficio Cultura tel. 02/35005501

Domenica 13 ottobre

dalle 10 per tutto il giorno – Piazza della Biblioteca

Mostra mercato del libro usato

Centinaia di libri accoglieranno i visitatori

