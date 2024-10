Spirit de Milan: gli appuntamenti dal 17 al 20 ottobre

Dopo il successo della 12ª edizione di Swing’n’Milan, con tre serate sold out, proseguono gli appuntamenti allo Spirit de Milan

Questi gli appuntamenti dal 17 al 20 ottobre

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con I CIAPARATT: giovane trio musicale che propone dal vivo un raffinato repertorio della canzone popolare milanese rivisitando in questo stile famose canzoni del genere, da Gaber a Jannacci, Cochi e Renato I Gufi e Svampa.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 18 OTTOBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con DANCE ANGELS: trio al femminile che presenta il suo repertorio interamente improntato sulla dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women.

A seguire Dj Set con i vinili di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 19 OTTOBRE

HOLY SWING NIGHT con HOT CRYSTAL RHYTHMAKERS: una formazione di giovani all stars suonerà brani dei Rhythmakers, la cui formazione degli anni 30 vide artisti come Henry Red Allena, Eddie Condon, Gene Krupa, Fats Waller, Tommy Dorsey, Pee Wee Russell e Zutty Singleton.

A seguire Swing Dj Set con Mister Dip.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 20 OTTOBRE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con SPIRIT JAZZ BAND.

Ingresso gratuito.

Alle 21.30 – concerto di PASSEPARTOUT E MISTER RIPLEY: due chitarre porteranno allo Spirit de Milan il jazz manouche di Django Reinhardt e Stéphane Grappelli, al servizio della voce di Passepartout, vero e proprio punto di riferimento di francesità in Italia.

Ingresso gratuito.

Non solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

