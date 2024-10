Gratta e Vinci più economici: quali sono i migliori sotto i 5€

Il Gratta e Vinci è una delle lotterie istantanee più conosciute in Italia, così antico che ormai è quasi parte della nostra cultura. Ha visto, infatti, il suo esordio nel 1994 ed è diventato presto uno dei passatempi preferito di tante persone.

A differenza di altre lotterie, ciò che ha reso questo gioco così apprezzato è la possibilità di scoprire subito se abbiamo vinto, divertendosi nel frattempo a grattare via la patina argentata che ricopre il risultato.

Visto il loro successo, l’evoluzione è stata inevitabile. Nel corso degli anni sono stati prodotti tantissimi biglietti con modalità di gioco e rappresentazioni grafiche molto differenti tra loro, oltre ad essere diversificate le probabilità di vincita e il costo.

Ad oggi il mercato conta decine di biglietti diversi, con tagli che partono da soli 0,50€ fino a un massimo di 25€. Tutt’ora ne continuano a uscire di nuovi, soprattutto da quando il web ha aperto la possibilità di giocare online comodamente da casa, solo tramite il proprio computer o smartphone.

A ottobre è in arrivo l’ultimo, il nuovo Gratta e Vinci POP 5€, che incuriosisce il suo pubblico soprattutto per l’utilizzo del colore nella uncovered del biglietto cartaceo: un’innovazione nel panorama italiano.

Ma la domanda che ci siamo posti a questo riguardo è sorta spontanea: quali sono i biglietti preferiti tra quelli considerati più economici?

Gratta e Vinci da 5€: quali sono i preferiti

Quando si tratta di Gratta e Vinci, i biglietti da 5€ sono tra i più apprezzati dai giocatori per il loro buon equilibrio tra costo e potenziale vincita. Alcuni sono letteralmente rientrati tra i più popolari, per la probabilità di vincita o le modalità di gioco più interessanti.

Il primo sulla lista è sicuramente Turista per Sempre, il quale offre la possibilità di vincere un premio che può arrivare fino a 300.000€ erogati immediatamente oppure un premio di 6.000€ al mese per 20 anni, e un bonus finale di 100.000€.

Un altro biglietto molto amato è Tombola Fortunata, che unisce due delle grandi tradizioni italiane: quella della tombola alla dinamica del Gratta e Vinci. New Tutto per Tutto è invece caratterizzato da una meccanica di gioco che include moltiplicatori e simboli speciali, in grado di aumentare le vincite, rendendo ancora più dinamico il gioco.

Il Miliardario è un nome che ha fatto sicuramente la storia tra i suoi simili, con premi immediati che possono arrivare fino a 500.000€, uno dei più elevati della sua categoria. Da non dimenticare poi Tutto per Tutto, dove il giocatore può sfruttare tre giocate diverse, ognuna con quattro numeri e un moltiplicatore associato.

Infine, Numerissimi è un Gratta e Vinci che ha avuto il suo discreto successo grazie alla particolare possibilità di raddoppiare il premio grazie al “BONUS X2”.

Giocare un biglietto con meno di 5€: come scegliere il migliore

Se si va a ricercare dei Gratta e Vinci economici, che abbiano un costo persino inferiore a 5€, le alternative a disposizione sono moltissime. Visionarle e valutarle tutte non è difficile, oggi, perché sono tutte riportate all’interno dei canali ufficiali di Gratta e Vinci.

Qui si avrà modo di cercare quali biglietti sono disponibili in ricevitoria e quali è possibile giocare direttamente online, aprendo un conto gioco sui siti autorizzati ADM.

Inoltre, si ha accesso a numerose informazioni in merito al regolamento completo e le eventuali statistiche utili per scegliere il biglietto migliore in base alle probabilità di vincita o i risultati degli ultimi mesi.

La tecnologia rende il tutto ancora più facile, grazie infine alla possibilità di fare una verifica Gratta e Vinci direttamente da cellulare, tramite app, per controllare immediatamente il risultato del proprio biglietto.

