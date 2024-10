Michael Kiwanuka pubblica una nuova traccia, “The rest of Me”, tratta dal suo nuovo album “Small Changes” in uscita in tutto il mondo il 15 novembre.

La traccia arriva accompagnata da un videoclip girato da Yout.

Il produttore Brian Burton (Danger Mouse) e Michael hanno discusso sulla direzione dell’album e in particolare di “The Rest Of Me”, affermando il loro desiderio di realizzare un disco che trascendesse qualsiasi nozione di ciò che è o non è considerato “cool”. “Stavamo cercando di ottenere qualcosa che avrebbe potuto essere inserito in un album di Bill Withers o di Sadé” – racconta l’artista.

In effetti, Sadé è l’ispirazione di questo nuovo brano, perché Michael ricorda i pomeriggi trascorsi da bambino sul sedile posteriore dell’auto della zia, “dove Diamond Life veniva suonato continuamente”.

Nella primavera del 2025 Michael Kiwanuka s’imbarcherà nel suo tour in Europa e Gran Bretagna che farà tappa anche in Italia a Milano il 3 marzo all’Alcatraz.

L’Album “Small Changes” sarà disponibile in formato fisico CD e LP per tutto il mercato, LP colorato e musicassetta in esclusiva sullo store di Universal Music Italia, LP colorato in esclusiva per Discoteca Laziale, LP colorato in esclusiva per EGEA e LP colorato in esclusiva per Amazon.

Per chi pre-ordina da ora (fino all’8 ottobre) i prodotti in esclusiva sul sito di Universal Music Italia sarà possibile accedere alla prevendita del live a Milano all’Alcatraz (3 marzo 2025) che comincerà il 9 ottobre dalle ore 11.00 (per 48 ore).

Small Changes Tracklisting :

Floating Parade

Small Changes

One And Only

Rebel Soul

Lowdown (part i)

Lowdown (part ii)

Follow your Dreams

Live For Your Love

Stay By My Side

The Rest Of Me

Four Long Years

Michael Kiwanuka Live (Europe/UK):

25th February – Sporthalle, Hamburg

26th February – AFAS Live, Amsterdam

28th February – Le Zénith, Paris

1st March – Forest National, Brussels

3rd March – Alcatraz, Milan

4th March – Halle 622, Zurich

6th March – Zenith, Munich

7th March – Jahrhunderthalle, Frankfurt

9th March – Civic Hall, Wolverhampton

10th March – Eventim Apollo, London

12th March – Usher Hall, Edinburgh

13th March – O2 Apollo, Manchester

www.michaelkiwanuka.com

