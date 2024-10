“Space Dreamers”, la mostra immersiva nel cuore di Milano

Vieni a vivere un sogno ad occhi aperti: La mostra immersiva a Milano

Space Dreamers nel cuore di Milano, ideata dalle designer Elena e Giulia Sella apre al pubblico 3 installazioni inedite, che ampliano ulteriormente l’esperienza del museo, trasportando i visitatori in un mondo magico e sognante, in cui potranno dimenticare la realtà e ammirare straordinari spettacoli di luci e colori.

Senza uscire dalla città, Space Dreamers con le sue 18 installazioni offre al pubblico la possibilità di realizzare uno straordinario viaggio nello spazio – volando da Marte alla Luna e tuffandosi tra le nuvole e le stelle – scoprendo i segreti dell’universo e provando meraviglia di fronte ad esso.

La prima novità è l’installazione Fly me to the moon, che porta all’interno del museo una luna interattiva su uno sfondo cosmico sui toni del rosa e lilla. I visitatori potranno contemplare la vastità dello spazio con una luna sospesa nel cielo che li incanta tra le stelle e li trasporta in uno scenario dove i sogni diventano realtà.

Interstellar è la seconda installazione inedita che amplia l’universo della mostra: i bagliori bianchi si tingono di colori pastello coinvolgendo adulti e bambini in un vero viaggio emozionale grazie allo show “Cosmic Dream” con giochi di luce dinamici e avvolgenti.

Infine, si aggiunge Free Your Power, l’installazione che ricorda al pubblico che ognuno di noi ha una luce speciale dentro di sé che custodisce i desideri e le passioni più profonde. Entrando in questo gioco fatto di luci e specchi, i visitatori potranno sprigionare la propria energia interiore e lasciarsi meravigliare dal sorprendente effetto infinity.

Lungo il percorso i visitatori hanno l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica che, dall’inizio alla fine, non smette mai di coinvolgerli e di stupirli.

Space Dreamers è un vero e proprio viaggio emozionale attraverso le meraviglie del cosmo, che riesce a coinvolgere adulti e bambini grazie all’uso innovativo di arte, design e tecnologia – tratto distintivo delle mostre di Elena e Giulia Sella, ideatrici e fondatrici di House Of Dreamers, situata a Parigi nel celebre Carrousel Du Louvre, e di altre esposizioni immersive come Museum of Dreamers e Candy World Experience, che dal 2022 ad oggi hanno attirato più di 1.000.000 visitatori in tutta Europa e oltre 500 milioni di impressions sui social.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web, Instagram e TikTok.

