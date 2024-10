Il premio Oscar Al Pacino ospite in esclusiva di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”

Domenica 20 ottobre 2024 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, la leggenda di Hollywood, considerato uno dei più grandi attori di tutti i tempi, ripercorrerà oltre mezzo secolo di straordinaria carriera in occasione dell’uscita del libro “Sonny Boy. Un’autobiografia” (edito in Italia da La nave di Teseo), pubblicato il 15 ottobre in contemporanea mondiale, dove racconta per la prima volta il suo percorso creativo.

In questa sua prima autobiografia, Al Pacino ripercorre la sua vita e la sua carriera, che lo ha visto anche nelle vesti di regista e produttore, dall’infanzia nel Bronx, dove ha condotto un’esistenza bohémienne fatta di lavoretti saltuari, fino ai suoi grandi ruoli, le collaborazioni decisive, i legami più importanti, in equilibrio tra creatività e business, tra amore e determinazione.

