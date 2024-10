Elfo torna a teatro “Re Lear” con Elio De Capitani 

In Sala Shakespeare dal 22 ottobre al 17 novembre torna in scena Re Lear , la produzione dell’Elfo firmata spettacolo da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia nella sensibile interpretazione di Elio De Capitani. Sono protagonisti accanto a lui Elena Russo Arman, Elena Ghiaurov e Viola Marietti nei ruoli delle figlie, Mauro Berardi, Mauro Lamantia, Giuseppe Lanino, Giancarlo Previati, Alessandro Quattro, Nicola Stravalaci, Umberto Terruso, Simone Tudda.

Un’altra novità dal 22 ottobre al 21 dicembre nello Spazio Atelier il focus sul drammaturgo Tobia Rossi dal titolo Sottopalco Storie prima della scena. Un nuovo progetto per esplorare e condividere con il pubblico il processo creativo degli autori teatrali, attraverso incontri, letture e sperimentazioni, momenti che precedono la realizzazione dello spettacolo. Le storie nascono da immagini mentali prima di diventare parole e trasformarsi in spettacoli.

A volte è un articolo di giornale, altre volte una scena reale, una foto, un disegno, altre ancora un frammento di conversazione rubato in metropolitana. Ma come si trasformano poi questi spunti in storie? Sottopalco apre una finestra su questo processo e sulle diverse fasi della scrittura offrendo al pubblico un’opportunità unica di partecipare a questo percorso. In questa prima edizione, presentiamo il lavoro di Tobia Rossi attraverso letture sceniche e incontri che testimoniano i suoi diversi approcci ai generi e alla scrittura.

Primo appuntamento dal 22 al 27 ottobre Cosa siamo nel buio, Lettura scenica di Edoardo Barbone dal romanzo di Tobia Rossi (edito da Mondadori).

Infine in Sala Bausch è in scena dal 22 al 27 ottobre Stitching di Anthony Neilson, regia Alessandro Federico, con Valentina Virando, Alessandro Federico, luci Davide Rigodanza, produzione Proprietà Commutativa.

