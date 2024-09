Il Consiglio metropolitano approva definitivamente il Piano Urbano della Logistica Sostenibile

Nota del consigliere delegato Marco Griguolo

“Sono molto soddisfatto che la Conferenza prima e il Consiglio metropolitano oggi abbiano dato parere favorevole all’approvazione dell’ultimo volume del PULS. È stato un lavoro partecipato che ha visto la collaborazione di tutti i principali attori del settore, pubblici e privati.

Gli obiettivi principali sono fornire un quadro di orientamento strategico e di indirizzo per soddisfare le esigenze del trasporto, garantendo una mobilità sostenibile e innovatrice in grado di snellire le arterie stradali e favorendo l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.

Obiettivi, questi, che potranno essere perseguiti, anche ma non solo, attraverso la creazione di hub logistici intermodali e multi-cliente (METRO-HUB) in aree esterne, adeguatamente distanti dagli abitati e dotati di ottimali condizioni di accessibilità.

Stiamo parlando di un comparto economico dinamico e in forte espansione che ha forti ricadute in termini viabilistici e di consumo di suolo sul nostro territorio. Giungere ad uno sviluppo economico armonioso e sostenibile è possibile attraverso un percorso partecipato che veda il protagonismo di tutti gli attori coinvolti, il mio impegno è volto in tale direzione”.

Marco Griguolo, consigliere delegato alla Mobilità

