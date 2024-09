Nuovo anno scolastico, scuole più sicure ed efficienti

Riparte la scuola e gli edifici di Bollate sono pronti per il nuovo anno.

Ma vediamo quali lavori sono stati fatti per sistemare i problemi di alcuni edifici.

Scuola Leonardo da Vinci di via Fratellanza: sono terminati i lavori finalizzati alla maggior sicurezza per studenti e docenti. Lavori importanti, per un totale di 115mila euro, che hanno portato alla sostituzione dei serramenti interni in legno, con nuove e più robuste strutture in pvc dotate di doppi vetri, e di tutte le porte delle aule in legno con quelle più moderne e durevoli in alluminio.

Scuola materna di via Galimberti: per eliminare e prevenire le infiltrazioni sono stati fatti lavori nei canali di scolo delle piogge. Portati all’esterno e non più murati, i nuovi pluviali assicurano maggiori possibilità di controllo e di pulizia, evitando così i dannosi accumuli d’acqua.

Scuola elementare via Como: un nuovo prato a disposizione dei bambini per i giochi all’esterno. Prima dell’apertura della scuola sarà rimossa l’area in asfalto, residuo di un vecchio campo di basket in disuso da decenni, per ampliare l’area a verde del giardino.

Scuola materna Gesù bambino di via Ospitaletto: sono in fase di aggiudicazione i lavori di ristrutturazione che prevedono la riparazione del tetto e la posa di materiale isolante nella soletta per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

Scuole medie Coni Zugna e Fratellanza: sono stati realizzati interventi di ammodernamento dei sistemi di allarme delle palestre per prevenire intrusioni indesiderate di malintenzionati.

Scuola elementare Rosmini di via Diaz: proseguono i lavori, finanziati tramite PNRR e finalizzati a trasformare i magazzini seminterrati in spazi fruibili da destinare alle Associazioni. L’intervento in fase di realizzazione è a metà dell’opera.

Inoltre, sempre per prevenire i problemi che derivano dalle forti piogge degli ultimi anni, sono stati fatti numerosi interventi di potatura di alberi nei giardini delle scuole soprattutto se in prossimità delle grondaie.

Il vicesindaco Alberto Grassi esprime soddisfazione per i lavori realizzati. “La sicurezza dei nostri giovani studenti è da sempre una priorità di questa Amministrazione. I genitori bollatesi la mattina sanno di poter lasciare i propri figli in ambienti sicuri”.

