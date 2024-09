È attiva e operativa a livello nazionale, la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS,

che da più di un anno si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace, Albert Schweitzer (1875-1965).

Nata nel maggio 2023, la Fondazione persegue due filoni: uno culturale e uno filantropico-solidaristico.

Più concretamente, la sua attività si declina secondo le seguenti linee di indirizzo:

-ricordare la figura e l’opera del medico-missionario in Africa e premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer (1875 1965), noto per la sua etica del “rispetto per la vita” da lui applicata nella cura dei lebbrosi ed estesa agli animali e alle piante;

-presentare libri od organizzare eventi che abbiano al centro l’approfondimento di aspetti scientifici, storici o di tutela del paesaggio così come tematiche relative alla crescita e al miglioramento personale, alla salute e al benessere psicofisico;

-promuovere il sentimento della gentilezza come filosofia di vita;

-aiutare famiglie con disabili gravi a casa (malati, ad esempio, neurologici) tramite operazioni di supporto economico (pagamento di utenze, affitto, acquisto o noleggio di strumenti necessari all’assistenza domiciliare, ecc.) o finanziando l’attività di assistenza domiciliare di psicologi che seguono i malati e i loro caregiver.

A tal fine, ha deciso di essere vicina ad AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), e di devolvere il ricavato di eventi musicali benefici a suo favore, impegnandosi comunque ad aiutare anche altri gruppi di persone con problematiche simili o in condizioni di grande disagio.

In questo anno di attività la Fondazione ha organizzato diversi eventi, a partire dalla presentazione della propria attività svoltasi il 23 luglio 2023 presso la prestigiosa location di Villa Nobel a Sanremo.

Tra gli ospiti degli appuntamenti: Elisabetta Dami, Veronica Rudian, Alessandro Carassale, Aldo Mazzini, Luca Lo Basso, Claudio Littardi, il trio De Franceschi (Renzo, Simone e Vittorio), Vitaliano Gallo, Cristina Noris, Fiorella Di Luca, Tiziana Zunino, Davide Frassoni, Umberto Barisciano, Cinzia Mondini, Giovanna Baldassarre, Luca Palmieri e, per quanto riguarda A.I.S.L.A, le psicologhe Guendalina Donà e Martina De Vito, insieme alla volontaria Tiziana Taggiasco.

Da dicembre 2023 a luglio 2024, attraverso 5 eventi musicali benefici a favore di A.I.S.L.A (Imperia-Savona), sono stati raccolti 2.635 euro.

