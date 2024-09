Minifestival di arti performative a Villa Burba e nel parco

Villa Burba e il suo parco storico sono come una crisalide, un bozzolo fatto di tradizioni e storie. Gli eventi culturali della rassegna Crisalidi dimostrano come il complesso architettonico seicentesco di corso Europa 291 sia pronto a dispiegare le ali e mostrarsi in tutta la sua bellezza. Ogni iniziativa è una manifestazione della metamorfosi che sta avvenendo.

In questo fine settimana, da venerdì 13 a domenica 15 settembre 2024. Il Comune di Rho e Caminante Aps in collaborazione con WHYNOT propongono “BOZZOLI – Mini festival di arti performative – Performance di teatro danza e tanto altro”. Si tratta di una sperimentazione che si inserisce all’interno di “Crisalidi – spazi culturali in evoluzione” organizzata dal Comune di Rho.

Bozzoli propone workshop ed esperienze performative site-specific legati ai linguaggi artistici del teatrodanza, della danza e dell’happening teatrale per valorizzare la location nei suoi aspetti naturalistici e architettonici. Coinvolgerà artisti e artiste o compagnie under 25 e professionisti del settore.



Questo il programma:

13 settembre:

alle 18.30 DJ set di benvenuto a Le Bistrot di Villa Burba con Dj Double D

alle 19.00 Tableau – istantanea di movimento, performance di Whynot con live painting di Giuliano Giancotti e Andrea Bertoletti con talk finale

alle 20.00 Studio per un concerto – performance di danza di e con Matteo Marongiu e live music di Santiago Malverde

14 settembre:

ore 16.00 e ore 17.30 passeggiate performative in cuffia nella Villa e nel parco a cura di Caminante, Teatro Selvaggio e Whynot

ore 19.00 Invisibilia_danza, performance di danza e suono, di e con Flavia Zaganelli e Ceci Stuck

ore 21.30 Silent disco con Dj Double D, cibo e bevande a Le Bistrot

15 settembre:

ore 10.30 Tableau – il laboratorio, whorkshop di movimento tenuto da Whynot

ore 13.00 Pic nic nel parco, pranzo condiviso

ore 16.00 e ore 17.30 passeggiate performative in cuffia nella Villa e nel parco a cura di Caminante, Teatro Selvaggio e Whynot

ore 18.30 Sabbia – performance site-specific di e con Sara Gaboardi ed Erika Crivellari

ore 20.30 Alberi – performance teatrale di e con Silvia Girardi

L’ingresso è su prenotazione:

link per la prenotazione degli eventi su Eventbrite

Per info: bozzolifestival@gmail.com • 351 704 1141

In caso di maltempo, tutti gli eventi si svolgeranno nelle sale di Villa Burba.

Altre notizie di cultura su Dietro la Notizia