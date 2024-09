In occasione della Settimana Europea della Mobilità, che animerà la città di Busto Arsizio dal 14 al 22 settembre,

Neutalia torna con una nuova iniziativa pensata per sensibilizzare i più piccoli rispetto ai temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.

L’appuntamento è per martedì 17 settembre in Piazza Trento e Trieste (all’interno del Mobility Village) con l’infolab – l’infopoint laboratoriale – “Ricicletta Lab”, un format dedicato ai bambini di terza, quarta e quinta elementare che per quel giorno svolgeranno le loro lezioni all’aperto in piazza.

A partire dalle ore 9.00 e per tutta la mattinata, presso il gazebo di Neutalia si svolgerà il laboratorio di riciclo creativo, condotto dagli educatori della cooperativa La Lumaca, per personalizzare la propria bicicletta o monopattino realizzando simpatiche decorazioni con l’ausilio di semplici materiali di recupero e un pizzico di fantasia. L’obiettivo è imparare a ridurre e riciclare plastica e materiali di scarto.

https://www.neutalia.it

