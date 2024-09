Al teatro Franco Parenti organizzati corsi e laboratori

Curati da attori e educatori capaci di unire la pedagogia alle tecniche e alla magia del teatro, i laboratori si svolgono nelle sale del Teatro Franco Parenti, dove ormai da alcuni anni, centinaia di bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni vivono i nostri spazi, imparano, si mettono in gioco e crescono insieme.

Il teatro in età evolutiva è uno strumento importante per lo sviluppo di funzioni creative, sociali e affettive, aiuta il benessere psico-fisico, favorendo il senso di sicurezza e di autostima e aiutando ad ascoltare ed esprimere le proprie emozioni, nel rispetto di quelle altrui.

I corsi hanno una durata annuale e terminano con una dimostrazione di lavoro, lezione aperta o spettacolo, per condividere con parenti e amici il percorso svolto e per affrontare il delicato e determinante passaggio senza il quale il teatro non esisterebbe: l’incontro con il pubblico.

Gli allievi ricevono una card esclusiva per avere promozioni su tutti gli eventi (spettacoli, seminari, laboratori, balneazione, patinoire) di Teatro Franco Parenti e Bagni Misteriosi per l’anno in corso.

Incontro di presentazione corsi 2024/25 – lunedì 16 settembre h 18:00 in sala Testori

Bambini e ragazzi

La danza delle emozioni. Storie per crescere 4–6 ANNI

NUOVA EDIZIONE!

a cura di Alessandra Grosso

il LUNEDÌ h 16.45 – 17.45

PERCORSO UNO: 7 Ottobre – 9 Dicembre 2024

PERCORSO DUE: 13 Gennaio – 17 Marzo 2025

Torna il laboratorio espressivo in una nuova edizione, strutturata in due percorsi indipendenti di 10 lezioni ciascuno. Ogni percorso esplorerà le emozioni e la loro potenza espressiva prendendo spunto dalla narrazione di una fiaba.

Laboratorio di teatro bambini 6–8 ANNI

a cura di Eleonora Moro

il GIOVEDÌ h 17.00 – 18.30

Ottobre 2024 – Maggio 2025

Lezione di prova: 3 Ottobre 2024

Laboratorio di teatro bambini 8–11 ANNI

a cura di Monica Barbato

il MERCOLEDÌ o il GIOVEDÌ h 17.00 – 18.30

Ottobre 2024 – Maggio 2025

Lezione di prova del gruppo del mercoledì: 9 Ottobre 2024

Lezione di prova del gruppo del giovedì: 3 Ottobre 2024

Laboratorio di teatro ragazzi 11–14 ANNI

a cura di Monica Barbato/ Rosy Bonfiglio / Giulia Lombezzi

il MARTEDÌ h 17.00 – 18.30

il MERCOLEDÌ h 15.00 – 16.30 (esaurito)

Lezione di prova del gruppo del martedì: 8 Ottobre 2024

COSTI

La danza delle emozioni 4–6 anni – intero 430€ a percorso

Laboratorio teatro bambini 6–8 anni – intero 880€* | rata unica 830€

Laboratorio teatro bambini 8–11 anni – intero 880€* | rata unica 830€

Laboratorio teatro ragazzi 11–14 anni – intero 880€* | rata unica 830€

Laboratorio teatro ragazzi 14–18 anni – intero 975€* | rata unica 900€

Ogni laboratorio si attiva al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.

* La tariffa intera prevede il pagamento in più rate

Adulti

Mettiti in gioco con il teatro – primo modulo

sé stessi, lo spazio, il gruppo

il MARTEDÌ h 20.00 – 22.00

Un laboratorio espressivo e ludico rivolto a tutti coloro che amano il teatro, che hanno voglia di mettersi in gioco con noi per la prima volta con questa pratica, che vogliono migliorare le proprie capacità di interazione e comunicazione con gli altri.

Lezione di prova: 24 Settembre 2024

Incontrami in una storia

Laboratorio di teatro per over60

a cura di Andrea Piazza e Tobia Rossi

il GIOVEDÌ h 10.00 – 12.00

Un percorso di scoperta e formazione teatrale dedicato agli over60 – anche senza esperienze pregresse – incentrato sul narrare, il leggere e l’interpretare storie, per esprimersi, per far emergere inaspettate potenzialità e per divertirsi.

Lezione di prova: 3 Ottobre 2024

Leggere pericolosamente

La forza della letteratura in tempi difficili

a cura di Benedetta Centovalli

il GIOVEDÌ h 19.00 – 20.30

Laboratorio di scoperta del piacere della lettura solitaria e della responsabilità della lettura condivisa. Gli incontri alterneranno due moduli di approfondimento sull’opera di Elsa Morante e di Emily Dickinson e due moduli dedicati all’analisi delle diverse tecniche di composizione e al commento di racconti esemplari. In questa seconda parte i partecipanti potranno sperimentare direttamente i modelli e le tecniche della scrittura autobiografica.

Presentazione online del corso: 19 Settembre 2024 h 19.00

Parlare bene è meglio

Laboratorio online di voce e dizione

a cura di Valeria Girelli

il LUNEDÌ h 19.00 – 20.30La voce è la carta d’identità sonora con la quale ci presentiamo al mondo, ma spesso non siamo a conoscenza delle sue potenzialità e non riusciamo a comunicare in modo efficace. Il laboratorio online ha come obiettivo scoprire e sperimentare le possibilità espressive dello strumento voce per avviare la pratica di un uso sano e corretto del proprio strumento vocale e acquisire gli strumenti base di una comunicazione competente. Presentazione online del corso: 23 Settembre 2024 h 19.00

Ci vediamo in radio!

Un palcoscenico per sole vocia cura di Sarah Jane Ranieri

il MARTEDÌ h 19.00 – 20.30Parlare davanti a un microfono e rivolgersi ad ascoltatori non visibili ma presenti è un’esperienza entusiasmante che in modo energico e giocoso sviluppa fluidità e sicurezza, allena la capacità di ascolto, sintesi e chiarezza, la spontaneità e la gestione delle emozioni.

Durante la prima parte del corso saranno affrontate, con esercizi, registrazioni, ascolto e analisi, le regole della conduzione radiofonica, gli elementi di base per un giusto utilizzo della voce, il rapporto con il microfono, la costruzione dei contenuti, l’improvvisazione. Nella seconda parte si metterà in pratica il lavoro svolto creando una trasmissione, intervistando gli artisti e interagendo con gli ospiti della stagione del Teatro Parenti.

Lezione di prova: 24 Settembre 2024 h 19.00

Mettiti in gioco con il teatro – secondo modulo

Azione, relazione e situazione

a cura di Daniele Milani

il MERCOLEDÌ h 20.00 – 22.30

Uno spazio dedicato a chi ha già frequentato il laboratorio Mettiti in gioco con il teatro – primo modulo e desidera apprendere tecniche e pratiche espressive, affrontare situazioni sceniche più complesse.

L’ammissione è riservata a chi ha frequentato il primo modulo.

Mettiti in gioco con il teatro – terzo modulo

interpretare

a cura di Daniele Milani / Rosy Bonfiglio

il GIOVEDÌ h 20.00 – 22.30

Uno spazio dedicato a chi ha già frequentato il laboratorio Mettiti in gioco con il teatro – Secondo modulo. Obiettivo del terzo modulo è portare il gruppo a ideare e mettere in scena uno spettacolo inedito e originale, attraverso un processo di costruzione scenica in cui i partecipanti sono chiamati a dare un importante contributo creativo, oltre che di interpretazione. Grazie alla presenza di un drammaturgo, il gruppo comporrà pezzo dopo pezzo uno spettacolo unico, adattando in chiave personale e attuale figure archetipiche, a cavallo tra mitologia e pop, tra omaggio e parodia, tra classico e contemporaneo e creando una vera e propria epica del presente.

L’ammissione è riservata a chi ha frequentato il secondo modulo.

Modulo +

Laboratorio teatrale di approfondimento e sperimentazione

a cura di Raphael Tobia Vogel, Fausto Cabra, Rosy Bonfiglio, Tobia Rossi, Filippo Porro

il MERCOLEDÌ h 20.00 – 22.30

L'ammissione è riservata a chi ha frequentato il terzo modulo.

L’ammissione è riservata a chi ha frequentato il terzo modulo.

COSTI

Mettiti in gioco – Primo modulo – intero 1250€* | rata unica 1100€

Incontrami in una storia – intero 1250€* | rata unica 1100€

Leggere pericolosamente – intero 900€* | rata unica 840€

Leggere pericolosamente – solo moduli lettura – intero 500€

Laboratorio on line di voce e dizione – intero 650€* | rata unica 600€

Ci vediamo in radio! – intero 900€* | rata unica 840€

Mettiti in gioco – Secondo modulo – intero 1350€*

Mettiti in gioco – Terzo modulo – intero 1350€*

Modulo + – intero 1500€*

Ogni laboratorio si attiva al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.

INFOLINE – corsi@teatrofrancoparenti.it | 02.59995206

Per le date degli incontri e il calendario delle lezioni consultare il sito del Teatro Franco Parenti www.teatrofrancoparenti.it

