Fudasca pubblica oggi il nuovo singolo “Immagina”

FUDASCA, talentuoso songwriter e producer conosciuto nel mondo, pubblica venerdì 20 settembre 2024 il nuovo singolo “IMMAGINA” con Tredici Pietro, Francesca Michielin e Mecna. Il brano è già disponibile in presave.

“Immagina” è un brano introspettivo caratterizzato da sonorità lo-fi, cifra stilistica ormai chiara e riconoscibile di FUDASCA. Nel testo si racconta l’amarezza di un amore che si è spento, c’è una tristezza quieta nel riconoscere che il fallimento non è dovuto alla mancanza di amore, ma alla natura stessa della loro relazione. Le rime crude e serrate dei due rapper si alternano al ritornello più dolce e melodico, creando un contrasto che vuole rappresentare un dialogo fra due persone ormai troppo diverse. Non c’è un lieto fine, le ultime parole si dissolvono nel vuoto, lasciando dietro di sé un silenzio malinconico, in cui il sentimento si affievolisce, lento e inevitabile, fino a spegnersi completamente.

Il brano custodisce il ricordo e la nostalgia delle storie d’amore interminabili all’epoca dei nostri nonni, un tipo di sentimento che nella frenesia dei giorni odierni è talmente difficile da replicare da sembrare quasi anacronistico.

“Immagina” è impreziosito dalla speciale partecipazione dell’affermata cantautrice Francesca Michielin, una delle voci femminili più belle d’Italia, e altri due artisti riconosciuti nel panorama musicale italiano: i rapper Mecna e Tredici Pietro, con i quali FUDASCA ha già collaborato in passato, rispettivamente nei brani “07:34” e “Big Panorama”.

FUDASCA torna con un brano perfettamente in linea con il suo stile lo-fi dopo aver collaborato con gli artisti internazionali Alt Bloom e DOUBLECAMP nel brano “Tape 1: That’s Love”, uscito nel giugno 2024.

FUDASCA, inoltre, è tra gli ospiti che Amadeus ha scelto per lo show Suzuki Music Party, che sarà registrato martedì 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano e andrà in onda in prima serata domenica 22 settembre sul Nove.

LINK UFFICIALI

Instagram

YouTube

Spotify

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia