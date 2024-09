Fragile Festival, arti e discipline sostenibili a ottobre

Una manifestazione culturale diffusa che, attraverso talk, workshop, show cooking, clean up e concerti, Mira a stimolare un confronto tra cittadini, imprenditori e istituzioni per un futuro sostenibile. Tra gli ospiti che interverranno ci saranno: Agnese Casadei, Alberto Grandi, Andrea Staid, Carlo Cottarelli, Giorgio Segrè, Giulia Innocenzi, Luca Martines, Maurizio Carucci, Matteo Ward Michele Guerra, Silvia Moroni

Santeria S.p.A.

E’ lieta di annunciare FRAGILE FESTIVAL, un evento unico nel suo genere che avrà luogo dall’11 al 13 ottobre 2024 a Parma in sei splendide location diffuse in città, Colonne 28, Italia Veloce, due sedi di Laboratorio Aperto, il Palazzo del Governatore e Borgo del Gallo, tutte facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta in meno di 10 minuti l’una dall’altra.

Attraverso incontri, talk, workshop, show cooking e clean up, FRAGILE FESTIVAL, in collaborazione con Scintille BookClub, mira a stimolare un confronto tra cittadini, imprenditori ed istituzioni per costruire un percorso verso un futuro sostenibile. Tra le tematiche affrontate durante la tre giorni, ci saranno l’alimentazione, la tecnologia, l’economia e la finanza, cercando di trovare soluzioni innovative e pratiche su questioni globali e sfide quotidiane, con sguardo concentrato sul futuro e le nuove generazioni.

“Come possiamo contribuire oggi alla sostenibilità del nostro pianeta?”, è la domanda a cui si proverà a rispondere, coinvolgendo ospiti illustri provenienti da arti e discipline molto diverse che dialogheranno tra loro e condivideranno idee e proposte concrete. I talk inseriti all’interno del festival saranno moderati da diverse giornaliste e giornalisti provenienti dalle redazioni di LifeGate, RASSEGNALLY, PMI.IT, FUTOORA, WALL STREET ITALIA e TUORLO Magazine, andando ad approfondire le molteplici tematiche legate alla sostenibilità.

“Fragile festival ha l’ambizione di divenire il workshop di riferimento nazionale per le nuove generazioni con idee e soluzioni concrete per contribuire al benessere del nostro pianeta – dichiara Andrea Pontiroli, CEO & Management di Santeria S.p.a. – Una manifestazione eccezionale di partecipazione civile che punta a coinvolgere i cittadini durante il festival con talk, workshop, incontri e laboratori e successivamente allargare la platea attraverso la pubblicazione del podcast Fragile. Abbiamo una visione laica che ci spinge al confronto costruttivo per affrontare la sfida più importante: il futuro.”

FRAGILE

E’ anche e soprattutto un podcast, in quanto i talk e gli show cooking che si terranno durante il festival andranno a comporre il podcast audio video FRAGILE, che verrà distribuito su tutte le principali piattaforme di streaming.

Il programma

FRAGILE FESTIVAL aprirà al pubblico giovedì 10 ottobre dalle ore 20:30 con la mostra “Marina Caneve. A terra tra gli animali”, una mostra di FMAV in collaborazione con BDC,che si potrà vedere qui: https://www.fmav.org/mostre/marina-caneve-a-terra-tra-gli-animali/.

A seguire uno speciale dj set di Davide Ragazzoni, Miriam Bonnano e Faulty Krew.

Venerdì 11 ottobre l’evento entrerà nel vivo con i primi talk, che coinvolgeranno da subito gli straordinari ospiti e moderatori. Presso Colonne 28 si terranno l’importante intervento legato alla sostenibilità nell’economia, che vedrà protagonista Carlo Cottarelli, Direttore del Programma per l’educazione nelle scienze economiche e sociali dell’Università Cattolica di Milano, intervistato da Federica Magistro, giornalista di PMI.IT, e lo speciale talk legato allo sport, che vedrà Luca Martines, Managing director Corporate Parma Calcio 1913 in dialogo con Matteo Serra, contributor di LifeGate. Presso Italia Veloce, avranno luogo gli interventi legati ai temi della sostenibilità declinati nel mondo della moda. Il primo talk vedrà la partecipazione di Matteo Ward, co-founder and CEO of WRÅD con Carolina Sardelli, giornalista di Rassegnally, a cui faranno seguito Luisa Ciuni, giornalista, scrittrice e critica di moda, e Marina Spadafora, stilista e imprenditrice, in dialogo con la giornalista Giovanna Pavesi. L’ultimo talk di venerdì si terrà presso ilPalazzo del Governatore e avrà come tema cardine la questione della produzione intensiva e della grande distribuzione con la regista, giornalista e conduttrice Giulia Innocenzi intervistata da Carlotta Garancini, contributor di LifeGate. In serata ci sarà spazio, nelle varie location diffuse, per gli speciali momenti musicali, con i concerti live acustici di Alberto Bianco (a Italia Veloce), dell’artista francese Kalupto (a Colonne 28) e il concerto musicale dei Selton (sempre a Colonne 28).

Sabato 12 ottobre alle 16.00, nella cornice della Sala Auditorium del Palazzo del Governatore, il tema della finanza sostenibile aprirà la seconda giornata del festival e sarà protagonista del talk in cui Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e vice direttrice Eco dialogherà con Benny Mirko Procopio, giornalista di Wall Street Italia. A seguire, alle ore 17.00, nella medesima location, si terrà uno dei principali talk di FRAGILE, dal titolo “PER UN GREEN DEAL PADANO – ai limiti del Po, in mezzo alla pianura”, che vedrà la straordinaria partecipazione del Sindaco di Parma Michele Guerra e del Sindaco di Mantova Mattia Palazzi in dialogo con Roberto Sposini, Chief Mobility Editor di LifeGate.

Presso Colonne 28, gli incontri partiranno invece dalle ore 16:00, con l’intervento di Silvia Moroni, content creator e divulgatrice “Parlasostenibile”, intervistata da Elena Gogna, giornalista di LifeGate, sull’importanza delle azioni quotidiane che tutti noi possiamo attuare per uno stile di vita più sostenibile. Seguirà il contributo dedicato alla forestazione e climatizzazione delle città con Maria Chiara Pastore(Ricercatrice al Politecnico di Milano, Dirett Scientifica del progetto Forestami) e il Dottor Antonio Mortali (Dottore forestale e direttore tecnico del Consorzio Forestale KilometroVerde Parma) intervistati da Maria Oberti, giornalista di Futoora, e l’atteso intervento del Professor Alberto Grandi, Docente di storia del cibo presso l’Università di Parma, dal titolo “MANGIARE BENE, MANGIARE GIUSTO: MANGIARE TUTTO?” con Luca Genova Co-founder di Tuorlo Media. Presso Laboratorio Aperto, invece, il Project manager dell’app Specometro Giorgio Segrè, intervistato dalla content writer e creator Francesca Laureri, chiarirà alcuni punti riguardo gli sprechi, proponendo soluzioni che tendano alla loro completa eliminazione.

Nel contesto di Italia Veloce, a partire dal tardo pomeriggio, si terrà l’interessante talk sulle connessioni tra il nostro cervello e la Natura, che vedrà protagonista Andrea Bariselli, ceo e Chief Scientist di Strobilo, oltre che Neuroscienziato, intervistato da Carlotta Sisti, giornalista, podcaster e dj, seguito dall’intervento di Marco Zapparoli (Fondatore di Marcos Y Marcos) sulla sostenibilità lungo la filiera del libro con la copywriter ed event manager Michaela Molinari. A chiusura, l’intervista al cantautore Maurizio Carucci che presenterà il suo libro “Non esiste un posto al mondo”. Anche per la serata del sabato non mancheranno i momenti musicali: a Colonne 28 si terranno, infatti, il concerto acustico di Ariel Tintar e il concerto musicale di DENTE.

Per l’ultimo giorno del Festival, domenica 13 ottobre, Colonne 28 ospiterà nel pomeriggio l’incontro “ AGIRE E COME, FARLO SUBITO O QUANDO? – azioni concrete e modalità condivise ” con Agnese Casadei, attivista di Fridays For Future in dialogo con Camilla Soldati, Content Coordinator di LifeGate e il talk dedicato all’inclusione nel mondo della ristorazione e l’hospitality con Sofia Labella (La Trape) e Lorenzo Mattiello content editor e producer di Tuorlo. A Italia Veloce avrà luogo il talk “Guida per viaggiatori senza auto” con la giornalista e attivista Linda Maggiori e Chiara Bertogalli, consulente aziendale e guide GAE. A seguire, nella medesima location, la visione antropologica del nostro rapporto con l’ambiente sarà invece approfondita da Andrea Staid, Docente di antropologia culturale e scrittore e Tifany Bernuzzi, docente ed antropologa. Al Palazzo del Governatore, si terrà invece l’interessante incontro dal titolo “ L’intelligenza artificiale può migliorare la nostra salute (anche mentale) e quella del pianeta?” con la ricercatrice CNR Sara Colantonio e la giornalista Teresa Potenza intervistate da Tommaso Perrone (Giornalista ambientale, direttore di LifeGate).

Durante le mattinate di sabato 12 e domenica 13 ottobre sono previste inoltre delle sessioni di yoga con InStudio, con i tappetini forniti da Reyoga, che porteranno in città momenti di svago e di relax.

Per coinvolgere la comunità e le persone cercando di svolgere un ruolo attivo su questioni molto importanti e urgenti come la pulizia delle nostre città, FRAGILE, con la partecipazione di Kristian El Dosoky, Founder e Ceo di 10ksteps4future, ha organizzato per sabato 12 ottobre due speciali momenti di clean up, uno in collaborazione con Legambiente per ripulire insieme il Lungofiume di via Varese, il secondo insieme ai Monnezzari con CVS Emilia e interesserà la zona di quartiere Ghiaia partendo da Borgo del Gallo. Sarà poi previsto un rinfresco con una tisana per tutti i volontari partecipanti al clean up a cura de La Spinosa.

FRAGILE ha ideato anche laboratori e workshop, che si terranno durante l’evento con l’obiettivo di coinvolgere concretamente adulti e/o bambini. In collaborazione con Terralab, saranno realizzati workshop di riciclo creativo, per insegnare che ogni scarto può diventare nuova risorsa, in un’ottica circolare dell’economia, di moda circolare, un momento giocoso, creativo e interattivo alla scoperta delle etichette dei propri vestiti, con una professionista del settore, per scoprire chi li ha fatti e da dove arrivano, un laboratorio per creare bombe di semi, utilizzando fiori di campo (con acqua, argilla e semi), da lanciare nei prati, nelle aiuole e nei parchi della propria città per far crescere fiori che possano contribuire alla tutela della biodiversità, con un momento di approfondimento. In collaborazione con Rassy, si terrà invece il laboratorio “L’informazione sui social” a cura di Federico Graziani (Giornalista e Ceo di Rassy) durante il quale comprenderemo come distinguere gli articoli fatti bene da quelli “marchetta”, attraverso degli strumenti di comprensione e degli esempi di branded content.

Oltretutto, sabato 12 e domenica 13 ottobre alle ore 11.00 sono previsti due imperdibili momenti di show cooking, organizzati insieme a Tuorlo Magazine e dedicati al cibo del futuro, con la partecipazione della Chef Erika Gotta del Ristorante La Bursch a Campiglio Cervo e Chef Valerio Braschi, Executive Chef e vincitore della sesta edizione di Masterchef Italia.

FRAGILE FESTIVAL si chiuderà nella serata di domenica 13 ottobre a Colonne 28 con l’aperitivo finale e il djet di Fabio Morresi, Carlotta Sisti ed Emma Iovino.

FRAGILE si sviluppa quindi come un contenitore culturale diffuso, ponendosi l’obiettivo di diventare il workshop nazionale di economia sostenibile, attraverso una visione laica affascinata dall’ascolto reciproco e dalle soluzioni possibili. Un impegno e una promessa al pianeta, volta a un miglioramento necessario e reale.

