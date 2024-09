Centro Italia: 34° Gran Premio Nuvolari, la seconda tappa

Si è conclusa ieri sera a Modena la prima giornata della 34ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d’Italia, che fino a domani 22 settembre riunisce il gotha dei classic enthusiasts insieme a vetture dal fascino senza tempo tra i suggestivi paesaggi dell’Italia centro-Nord per celebrare il leggendario Tazio Nuvolari, che più di ogni altro ha segnato la storia dell’automobilismo del XX secolo.

La giornata del 20 settembre

Ieri, dopo la partenza nell’iconica cornice di Piazza Sordello, le strade del Monte Baldo affiancando il Lago di Garda, il passaggio a Riva del Garda, i Monti Lessini e Verona, le prove cronometrate sull’argine del Po di Revere, gli equipaggi sono arrivati in Piazza Grande a Modena.

Oggi, 21 settembre

Oggi, i 300 gentlemen drivers sono impegnati nella seconda tappa del percorso, pronti a consolidare i risultati ottenuti. L’evento, giunto alla sua seconda giornata di gara, entra nel vivo, vedendo la ripartenza del Gran Premio Nuvolari dal Parco Novi Sad di Modena, verso Toscana, Marche e Romagna. Previsti i controlli a timbro nel centro storico di Pistoia, Piazza del Campo a Siena, Piazza Grande di Arezzo. Nel pomeriggio gli equipaggi si dirigeranno verso le prove di Pieve Santo Stefano e il passo di Viamaggio. L’arrivo della seconda tappa sarà a Rimini, in Piazza Tre Martiri. La giornata si concluderà con il tradizionale gala dinner in onore di Tazio Nuvolari, nella meravigliosa cornice Felliniana del Grand Hotel di Rimini.

La classifica provvisoria di questa mattina alle ore 9.00 vede in testa: Fontanella – Covelli (n.9), alla guida di una Lancia Lambda Spyder del 1927. Al secondo posto segue la coppia Turelli – Turelli (n. 24) a bordo di una OM 665 Smm Superba del 1929, terzo classificato l’equipaggio n.51 di Vesco – Vesco, con una FIAT 508 S del 1935.

La giornata del 22 settembre

Domani, domenica 22 settembre, terza ed ultima tappa per gli equipaggi che faranno ritorno a Mantova.

Il percorso riserverà loro le ultime sfide, le decisive per decretare il vincitore. Partendo da Rimini, si confronteranno con le temutissime prove cronometrate di Meldola, passando poi a Faenza, ospiti della rinnovata Scuderia di Formula 1 “Racing Bulls”. Una novità di quest’anno: si terranno le prove cronometrate nel centro storico di Lugo di Romagna. Il Castello Estense sarà la sede del lunch break che la città di Ferrara riserverà ai concorrenti. Sarà poi la volta del rientro in terra mantovana, attraverso i controlli a timbro Poggio Rusco e Ostiglia. Alla fine, il trionfale arrivo a Mantova, tra le ospitali mura di Piazza Sordello, dopo 1.100 km tra le bellezze d’Italia.

I partner

Questa edizione vede confermata la presenza dei partner Red Bull, Finservice Group, Locman, Penske Cars e Wannenes, insieme al new entry Closebax SD Shampoo, grazie ai quali il “Nuvolari” ribadisce alcune delle proprie caratteristiche fondamentali: lo spirito della competizione sportiva, la celebrazione storica e il turismo itinerante.

Be Traced, con la sua piattaforma di monitoraggio è technical partner del Gran Premio Nuvolari dal 2019, offrendo la sua soluzione di tracking GPS in tempo reale dei veicoli che partecipano alla manifestazione garantendo sicurezza e un coordinamento efficace.

Gran Premio Nuvolari Green

L’organizzazione del Gran Premio Nuvolari si è sempre dimostrata sensibile alla sostenibilità ambientale, intraprendendo da anni un percorso finalizzato alla salvaguardia delle persone e del territorio. La prima iniziativa “Gran Premio Nuvolari Green” è stata sviluppata nel 2020 e prevedeva la piantumazione di alberi per compensare la quantità di CO2 emessa dalla circolazione delle auto storiche. Da quest’anno è prevista un’ulteriore attività per limitare l’uso di bottigliette di plastica: ad ogni equipaggio, a tutto lo staff organizzativo ed ai media verranno distribuite borracce ecologiche in tritan. Durante le fasi della partenza di tappa di Mantova, Modena e Rimini verranno posizionati erogatori di acqua potabile ad uso di tutti i partecipanti.

La manifestazione, ideata e organizzata dal 1991 da Mantova Corse, si svolgerà nel rispetto delle normative F.I.A, F.I.V.A. e A.C.I. Sport, con una particolare attenzione ai protocolli di sicurezza della Federazione Sportiva Nazionale.

Info

Gran Premio Nuvolari – Scuderia Mantova Corse

Mail: org@gpnuvolari.it

Website: www.gpnuvolari.it

Instagram: @granpremionuvolari

