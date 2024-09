Teatro Carcano: lunedì 30 settembre con Gianluca Gotto

Tornano al Teatro Carcano gli spettacoli dei #FollowTheMonday, gli appuntamenti culturali del lunedì sera milanese dedicati al pensiero, alla riflessione e al dialogo. Dal settembre 2024, 21 incontri offriranno al pubblico una versione moderna e originale dell’antico simposio, creando occasioni per confrontarsi con voci autorevoli del panorama culturale e intellettuale italiano.

I #FollowTheMonday

Ogni lunedì, trasformano il Teatro Carcano in un luogo di incontro e di confronto, dove la cultura diventa uno strumento per orientarsi nella complessità del presente. La rassegna è dedicata a portare in scena gli argomenti più disparati (filosofici, scientifici, poetici, politici, giornalistici, culturali) creando forti connessioni tra i temi degli spettacoli e quelli del vivere contemporaneo, attivando un sistema virtuoso di vasi comunicanti tra pubblici diversi che si mescolano nello spazio del teatro. Così, di lunedì in lunedì, scrittori, giornalisti, storici, divulgatori e filosofi si succederanno in lezioni sceniche originali, capaci di stimolare riflessioni profonde. La rassegna, sempre molto partecipata, ha riscosso un successo costante nelle ultime cinque stagioni.

Tra gli incontri più attesi

Lunedì 30 settembre è la volta di Gianluca Gotto, che porta in scena un affascinante talk sul buddhismo, un’opportunità unica per imparare a vivere una vita più serena e profonda. In questo viaggio di un’ora e mezza, l’autore guiderà il pubblico attraverso lezioni zen, nuove consapevolezze e preziosi consigli pratici. Un’esperienza che offrirà preziosi spunti di riflessione da portare con sé nella quotidianità, a partire da quelle domande essenziali che innescano la rinascita di cui spesso abbiamo bisogno.

Gianluca Gotto

Nasce a Torino nel 1990. A vent’anni si trasferisce prima in Australia, poi in Canada. Oggi è uno scrittore appassionato di Oriente, scrive articoli e libri mentre viaggia per il mondo, specialmente in Asia. Sul suo account Instagram e sul suo blog “Mangia Vivi Viaggia” condivide insegnamenti zen ed esperienze di vita. Nel 2018 ha raccontato la sua storia nel libro Le coordinate della felicità, a cui hanno fatto seguito i romanzi bestseller Come una notte a Bali, Succede sempre qualcosa di meraviglioso, La Pura Vida, il saggio Profondo come il mare, leggero come il cielo e il podcast Il paradiso è qui. Il suo TEDx “Come essere felici ogni singolo giorno” è tra i più visualizzati di sempre in lingua italiana

Prezzi

Posto unico numerato intero € 21,00 – Ridotto under 18 € 10,00

VENDITE ONLINE:www.teatrocarcano.com

TEATRO CARCANO corso di Porta Romana, 63 – 20122 Milano

info@teatrocarcano.com | www.teatrocarcano.com

