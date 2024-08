Si è concluso con successo il progetto sperimentale rivolto ai soci over 65 del centro socio ricreativo Sempreverdi, nel Municipio 9 in zona Comasina, frutto della collaborazione tra il Comune di Milano – assessorato Welfare e Salute e la Wellness Foundation.

Welfare e salute. Socialità, attività fisica e sani stili

Il progetto è nato con la finalità di promuovere i sani stili di vita e favorire occasioni di socialità anche a chi non ha potuto allontanarsi dalla città nel mese di luglio. “La promozione della salute – commenta l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – è una delle grande sfide che abbiamo davanti se vogliamo rendere sostenibili i nostri sistemi sociali; per questo siamo felici di aver sperimentato, insieme alla Wellness Foundation, questo percorso che ha visto contemporaneamente l’attività fisica, la diffusione di cultura della salute sulla nutrizione, sulle patologie e stili di vita, la valorizzazione degli spazi riqualificati della città come le nuove piazze. Come Amministrazione stiamo lavorando molto su questo e, in particolare, sul creare opportunità per gli anziani che siano accessibili a tutte e tutti e che possano diventare anche occasioni per contrastare la solitudine che rappresenta un problema e fonte di malessere nelle nostre comunità. Visto l’entusiasmo dei partecipanti e l’efficacia dell’azione replicheremo e amplieremo il progetto“.

Il programma dei ‘martedì in wellness’

Si sono tenuti nel mese di luglio con il coinvolgimento di trainer specializzati in attività motorie per anziani, ha ricompreso una passeggiata di attivazione muscolare in piazza Gasparri, riqualificata dal Comune nell’ambito del progetto Piazze Aperte; una sessione di ginnastica dolce con esercizi volti a migliorare forza ed equilibrio; una merenda salutare con spiedini di frutta e centrifugati per incentivare un consumo di alimenti sani; ‘pillole di wellness’, ossia conversazioni sui quattro pilastri dei corretti stili di vita: movimento, nutrizione, approccio mentale positivo e sonno.

I partecipanti, quasi tutte donne di età compresa tra i 72 e i 94 anni, hanno sfidato il caldo e hanno seguito i trainer con grande entusiasmo e voglia di mettersi alla prova.

Il progetto

Si inserisce nella cornice di Milano Wellness City 2030, avviato dalla Wellness Foundation per diffondere una nuova cultura orientata ai sani stili di vita e alla prevenzione nella città di Milano.

L’auspicio è di replicare l’iniziativa a partire dall’autunno, estendendola agli altri municipi della città, come azione concreta per la promozione del benessere e di uno stile di vita attivo tra i cittadini milanesi, contribuendo a realizzare la visione di Milano come città

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia