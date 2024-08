Rho, ad agosto ingresso piscina ridotto anche per i 14enni

Ad agosto tariffa ridotta anche per i quattordicenni. E’ questa la decisione della Giunta, che ha approvato la proposta del Consiglio comunale, di modificare temporaneamente le tariffe di accesso al centro natatorio comunale Molinello per il mese di agosto.

La decisione

E’ stata presa all’unanimità per favorire l’accesso estivo degli under quattordici alla piscina Molinello, estendendo l’attuale applicazione della riduzione prevista per l’ingresso in piscina fino agli undici anni compiuti.

Le tariffe

Dalle 9.30 del mattino pagheranno 5,80 euro, dalle 14 alle 19 6,30 euro, oppure l’ingresso giornaliero 8,50 euro. “Ringraziamo la società M.G.M. Sport per la sensibilità dimostrata nei confronti delle famiglie che non andranno in vacanza e che potranno godersi il parco acquatico del Molinello riaperto a giugno», spiega l’assessore allo sport, Alessandra Borghetti.

La piscina

Si trova in via Trecate 52 a Mazzo di Rho e oltre alle piscine coperte, sono presenti tre scoperte da 25 e 50 metri con altezza 1,40 metri e una vasca tonda per i più piccoli, nel verde di un ampio solarium e una palestra per il fitness e crossfit.

Informazioni: 02.93901318

