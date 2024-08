“Sapore di Mare – il musical”, per la prima volta a Teatro

Il celebre film dei fratelli Vanzina arriva per la prima volta a teatro

Sapore di Mare approderà per la prima volta sui palchi dei principali teatri italiani in versione musical dal 1 febbraio 2025 in una ricca produzione adattata da Enrico Vanzina, Fausto Brizzi e Maurizio Colombi, con la regia di Maurizio Colombi e con band dal vivo.

Sapore di Mare – il musical è su licenza esclusiva di RedVelvet e Dean Film srl. Sapore di Mare – il musical è su licenza esclusiva di RedVelvet e Dean Film srl ed è prodotto da Alveare Produzioni, Savà Produzioni Creative e Gli Ipocriti Melina Balsamo.

Con una colonna sonora che è un vero e proprio viaggio nei grandi successi dell’epoca come “Abbronzatissima” di Edoardo Vianello, “Una rotonda sul mare” di Fred Bongusto, “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli, “Non son degno di te” di Gianni Morandi e molti altri molte altre hit, Sapore di Mare – il musical porterà sul palco la magia di una stagione felice quando amore, amicizia, gioventù e speranze erano i protagonisti assoluti.

TOUR SAPORE DI MARE – IL MUSICAL

1 e 2 febbraio 2025, Montecatini – Teatro Verdi

dal 20 al 23 febbraio 2025, Torino – Teatro Alfieri

Dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, Firenze – Teatro Verdi

dal 6 al 9 marzo 2025, Trieste – Teatro Rossetti

dall’11 al 23 marzo, Roma – Teatro Olimpico

dal 27 marzo al 13 aprile 2025, Milano – TAM Teatro Arcimboldi

15 aprile 2025, Brescia – Teatro Clerici

www.saporedimaremusical.it

