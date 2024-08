Paola Turci sarà protagonista, sabato 31 agosto presso il Molo delle Tartarughe a Diano Marina

Nuovo appuntamento di “INCONTRI RAVVICINATI CON I CANTAUTORI”, la rassegna ideata da Stefano Senardi che promuove la cultura musicale creando opportunità di dialogo e confronto nel contesto della canzone d’autore.

«Parteciperò anche io alla rassegna “Incontri ravvicinati coi cantautori” il 31 agosto a Diano Marina – dichiara Paola Turci – A Stefano mi legano un’amicizia e una stima da tantissimi anni. Parleremo della nostra amicizia, delle nostre collaborazioni, dell’importanza della musica d’autore italiana. Ci vediamo a Diano Marina, un abbraccio a Stefano».

Durante la serata PAOLA TURCI si esibirà sul palco proponendo al pubblico in acustico alcuni dei suoi brani più importanti e dialogherà con Stefano Senardi e Maurilio Giordana di Radio Onda Ligure, che modererà l’evento, ripercorrendo insieme a loro momenti fondamentali della sua carriera, della sua vita e del suo rapporto con la canzone d’autore italiana, condividendo aneddoti e riflessioni sul suo percorso artistico.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Questo nuovo incontro della rassegna arriva dopo il grande successo dei primi due appuntamenti con Enrico Ruggeri e Ron che hanno registrato il tutto esaurito!

«Sono molto contento di come sta procedendo la rassegna! – afferma Stefano Senardi – È un’opportunità originale per valorizzare la canzone d’autore, ma anche un’occasione preziosa per ritrovare vecchi amici e vivere insieme momenti indimenticabili. L’entusiasmo e il calore del pubblico sono straordinari e contribuiscono a creare un’atmosfera unica che rende ogni serata speciale. Sabato sarà un piacere replicare con Paola, che è una carissima amica e una vera protagonista della grande canzone italiana, con tante cose interessanti da raccontare».

«Siamo molto orgogliosi di questa rassegna, ideata con passione da Stefano Senardi, che non solo celebra la canzone d’autore italiana, ma crea anche un ponte tra artisti e pubblico, favorendo un dialogo profondo e stimolante – aggiunge il Sindaco Cristiano Za Garibaldi – Sabato 31 agosto avremo l’onore di accogliere Paola Turci: siamo certi che sarà una serata speciale, che arricchirà ulteriormente il calendario degli eventi culturali dianesi».

https://www.comune.dianomarina.im.it

