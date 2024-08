Pioppicoltura e Arboricoltura 2 Bandi da 2,5 milioni di euro

A sostegno della pioppicoltura e dell’arboricoltura, lo scorso 24 luglio Regione Lombardia ha aperto due bandi della dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro. Nello specifico, ricordiamo che, all’interno delle azioni di sostegno a pioppicoltura e arboricoltura da legno, i finanziamenti saranno destinati a progetti che prevedano la realizzazione di impianti su superfici agricole (dotazione di 2 milioni di euro) e non agricole (500.000 euro). Lo ricorda l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi.

“Gli interventi oggetto dei bandi aperti – afferma l’assessore Beduschi – puntano a sostenere, concretamente, un settore importante per l’economia lombarda capace di contribuire al contrasto degli effetti del cambiamento climatico, permettendo l’assorbimento nelle biomasse legnose e nel suolo del carbonio atmosferico. Si tratta infatti di due bandi che non solo contrastano l’inquinamento, azione importante, ma aumentano anche la biodiversità. Il complesso degli interventi, una volta realizzati, migliorerà il paesaggio e contribuirà a valorizzare la filiera del legno che in Lombardia, regione capitale mondiale del design e del mobile, ha grandissime potenzialità e margini di ulteriore crescita”.

Il riferimento per i due bandi è rappresentato dal Complemento per lo Sviluppo Rurale della PAC 2023-2027. In particolare, la misura SRD05 è dedicata agli impianti di pioppicoltura e di arboricoltura su superfici agricole, mentre la misura SRD10 è dedicata agli impianti su superfici non agricole. Regione Lombardia ricorda che possono presentare domanda, attraverso il portale regionale dedicato ai bandi, i proprietari e i conduttori di terreni agricoli e non agricoli. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata, come ultimo giorno, al 31 ottobre 2024

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia