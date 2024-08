Ultimi giorni per iscriversi a ABOUT MUSIC & CO. THE CONTEST

Aperte le iscrizioni per ABOUT MUSIC & CO. | THE CONTEST, un nuovo concorso nazionale pensato e sviluppato per giovani musicisti e dj che ancora non abbiano compiuto 31 anni.

Il concorso – progettato e sviluppato da Linda Centini e Alessandro Roselli di FREE MUSIC FOUNDATION, da Franco Fabbri e dal suo centro culturale internazionale e itinerante THE SLOW SIDE, da Ciro Saragnese e Roberta Minchillo di radio ALBATRO, da Gianfranco Gori de il TEATRO DELLA ROSA e da Riccardo Lillini di PASSAGE:BDM – prevede due categorie, alle quali possono partecipare sia solisti che gruppi: categoria musicisti, con le sottocategorie Rock, Jazz, Pop, Worldmusic) e categoria DJ.

La prima fase del concorso consiste in una preselezione – a titolo gratuito – delle proposte musicali che dovranno pervenire agli organizzatori entro il 18.08.2024, secondo il regolamento e moduli di iscrizioni scaricabili su www.theslowside.com/about-music-co-the-contest.

La preselezione prevede l’inserimento alla fase finale di PESARO di almeno 10 (dieci) candidature per la categoria DJ e 40 (quaranta) candidature per la categoria MUSICISTI (10 per ogni sottocategoria).

La fase finale – che si svolgerà da lunedì 2 settembre a domenica 8 settembre 2024 a PESARO presso la sede FREE MUSIC FOUNDATION – prevede un costo di iscrizione di € 36,60 (euro trentasei/60, IVA compresa) per ciascun partecipante (persona fisica) e tale costo sarà dovuto soltanto se i partecipanti ammessi decideranno di concorrere alle giornate finali.

Sono previsti tantissimi premi, dalla realizzazione di video alla registrazione di brani in studio, dalla promozione post-produzione all’organizzazione di diversi concerti per i musicisti e serate per i dj.

Tutte le giornate della fase finale saranno seguite mediaticamente da Radio ALBATRO e da Valentina Portoghese con il suo neonato format L’INTERVISTA, attraverso dirette, interviste e podcast audio/video delle audizioni, oltre varie dirette sui canali social di FREE MUSIC FOUNDATION, THE SLOW SIDE e RADIO ALBATRO e televisioni regionali, quotidiani locali, regionali e nazionali (carta/web) e riviste specializzate (carta/web).

ABOUT MUSIC & CO. | THE CONTEST è solo il primo passo di ABOUT MUSIC & CO, una manifestazione nazionale e internazionale incentrata sull’arte e sulla cultura.

‘ABOUT MUSIC & CO. è un progetto unico a livello nazionale – afferma Franco Fabbri, titolare di THE SLOW SIDE – e non è un semplice evento o un semplice festival, non sono solo concerti, non sono solo mostre o parole o visioni.

ABOUT MUSIC & CO. è un lavoro annuale e itinerante, è arte in movimento nel tempo e nello spazio, un contenitore di bellezza, di conoscenza e di confronto che da settembre 2024 (partendo da diversi paesi e città di Marche, Umbria e Romagna e poi, dal 2025, a spasso in Italia e in Europa) sarà musica, tra concerti, concorsi, seminari e attività formative (alcune delle quali già in programma a settembre), saranno mostre, installazioni e action paintings, sarà letteratura e teatro, con spettacoli, reading e improvvisazioni, saranno seminari per entrare nella creatività, per ascoltare e dire, per capire, capirne ed essere protagonisti e tantissimo altro.

ABOUT MUSIC & CO. è inserito nel progetto di interesse culturale nazionale SCENARIO, un progetto di comunicazione e promozione territoriale pensato e strutturato per le piccole realtà istituzionali.

SCENARIO è un’idea semplice e, al contempo, un metodo moderno di approccio alle politiche di comunicazione e promozione territoriale, alla cultura, al sociale e ad altre politiche di interesse pubblico, alla formazione e preparazione alla progettazione culturale, al sostegno alle idee e alle persone che hanno idee artistiche o socioculturali che siano, alla creazione di eventi e al supporto di qualsivoglia pensiero che abbia una vera ricaduta in termini sociali, culturali ed economici, sui territori ove si svilupperanno i progetti, gli eventi e le manifestazioni

SCENARIO si attua sfruttando il concetto di cultura partecipata e la capacità strutturale e professionale del network internazionale costruito in trent’anni di attività di europrogettazione e operatore culturale di FRANCO FABBRI e tutto confluito, ora, in THE SLOW SIDE, network fatto operatori culturali, artisti, associazioni e organizzazioni territoriali, enti e istituzioni pubbliche, professionisti, formatori, luoghi adibiti alle attività dello spettacolo e, nondimeno, attività commerciali, al fine di ideare, progettare e organizzare modelli di studio, di progettazione e di intervento che possano sviluppare una politica culturale moderna in funzione della comunicazione e della promozione di tutti i partecipanti, nonché ampliare offerta culturale e turistica di qualità a favore di piccole realtà territoriali

