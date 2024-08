Incontro con la Poetessa Nanda Anibaldi: 20 Agosto, a Sirolo

La poetessa Nanda Anibaldi sarà a Sirolo, alle 21.30, il 20 agosto, al Teatro Studio/Archivio Enriquezlab – via San Lorenzo n. 26, nel contesto prestigioso del Premio Nazionale Franco Enriquez a cura di Paolo Larici.

La scrittrice affronterà il tema La poesia del Teatro il teatro della poesia e sarà accompagnata dalle letture di Elisa Ravanesi.

«La poesia di Nanda Anibaldi – ha commentato il critico e giornalista Antonello Trombadori – è semplice, lineare, quasi volutamente riduttiva, al puro e semplice suono della parola, di un intenso, travaglio, non superato dolore. E sta proprio qui la prova della qualità poetica, non discorsiva ma lirica e emblematica, della lingua della Anibaldi e della struttura e dei suoi componimenti la cui asciutta brevità è tuttavia ricca di spazi più ampi, di risonanze e di echi più intensi di quanto quella asciuttezza e brevità non dicano a prima lettura».

Opposto invece è il giudizio critico del poeta Francesco Scarabicchi: «C’è un’inquietudine che persiste, si stende come una rete sulle parole, che lega i testi, un senso perdurante di imminenza, una nota tenuta, un basso continuo, un irrisolto enigma che si fa tensione e clima dell’intero libro e ne costituisce la ragione dominante… ».

Nanda Anibaldi è poetessa e direttrice del Piccolo Museo della poesia e presidente della Casa-Museo Arnoldo Anibaldi di Monte Urano.

L’incontro successivo sarà venerdì 23 agosto alle 21.30 con Rita Marcotulli in concerto al Teatro Cortesi.

