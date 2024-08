L’evento musicale è uno dei pochi appuntamenti dei Pink’s One in Sicilia e si terrà in occasione dei festeggiamenti organizzati dalle congregazioni riunite dei Tre Santi: Maria SS. Annunziata, SS. Crocifisso e San Giuseppe.

In paese è già scattata la macchina organizzativa in previsione delle tante presenze che si attendono a Blufi per questo concertone estivo curato dalla Asc Production.

I Pink’s One sono la più rilevante tribute band dei Pink Floyd di Sicilia nonché una delle più seguite e apprezzate del panorama italiano e internazionale.

Nascono nel 2010 a Siracusa e ripropongono i brani più significativi ed emozionanti dell’ampio repertorio pinkfloydiano, concentrando in un emozionante spettacolo di luci e suoni ben mezzo secolo di Storia della Musica.

L’accurata scelta sonora, la cura degli arrangiamenti, la versatilità e la completezza dell’organico, unitamente al bagaglio di esperienza accumulato nel corso degli anni li hanno consacrati tra le migliori tribute band dei Pink Floyd.

Appuntamento in piazza Concordia alle ore 22:00, ingresso gratuito

pinksoneofficial.com

