Da ieri venerdì 9 agosto, è disponibile in digitale “Dark And Velvet Nights“,

il brano inedito di David Gilmour che anticipa il nuovo atteso album “Luck and Strange“, in uscita il 6 settembre per Sony Music.

Il videoclip di “Dark And Velvet Nights“ diretto da Gavin Elder sarà presentato in anteprima oggi alle 18.15 su YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mUHMNgKRHbQ. Vede le immagini di Julia Soboleva con animazione di Levan Kvan.

Anche questo brano è stato scritto da David Gilmour e Polly Samson, e nasce da una poesia scritta da Polly.

David Gilmour ha detto «La musica è nata un giorno all’improvviso. È stato così emozionante trovare questo ritmo. Polly mi aveva dato una bellissima poesia per il nostro anniversario di matrimonio, che era proprio sulla scrivania accanto a me, così l’ho presa e l’ho cantata sulla traccia, per sentire come suonasse con le parole. L’ho fatta ascoltare a Polly, e lei ha detto: ‘Bella, fantastica, dovrò lavorarci un po’ su.’ Così ha aggiunto un paio di versi, ed ecco che è nata – quasi per caso».

L’album “Luck and Strange” uscirà in digitale, vinile e cd. È disponibile in pre-order e pre-save https://bio.to/DavidGilmour_LuckAndStrange.

È stato registrato nell’arco in cinque mesi tra Brighton e Londra ed è il primo album di Gilmour dopo 9 anni.

David Gilmour ha annunciato i suoi primi spettacoli dal vivo in Italia dopo otto anni, a sostegno del suo nuovo album “Luck and Strange”.

Gli spettacoli si svolgeranno a Roma il 27, 28 e 29 settembre e l’1, 2 e 3 ottobre e saranno anteprima mondiale e unici spettacoli nell’Europa continentale.

Gli show si terranno nello straordinario scenario del Circo Massimo, uno dei luoghi più suggestivi della Capitale, che ospiterà l’evento anche grazie alla fondamentale collaborazione di Comune di Roma e Ministero della Cultura.

