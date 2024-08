Da ieri, venerdì 9 agosto, è online il video di “CESAR”, il nuovo brano del sassofonista di fama internazionale JIMMY SAX, che anticipa il suo secondo album di inediti di prossima uscita. Il video è visibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=KvF6nu5IF5I&ab_channel=JimmySax.

Il video, prodotto da Borotalco.tv e diretto dallo stesso Jimmy Sax, mostra il musicista alternarsi tra tastiere, microfono e sax.

La sua abilità di polistrumentista è messa in risalto in ogni scena, dove l’artista passa con disinvoltura da uno strumento all’altro. Lo sfondo colorato e in continua trasformazione non è solo un elemento estetico, ma contribuisce a creare un’atmosfera vibrante e dinamica che accompagna la musica e aggiunge un ulteriore elemento alla performance, rendendo il video un’esperienza sensoriale immersiva che amplifica l’impatto emotivo del brano.

Prodotto da Wonder Manage srl e distribuito da Warner Music, il brano “Cesar” (https://wmi.lnk.to/cesar ) è una dedica che il sassofonista internazionale ha voluto fare al suo primogenito, di cui si sente la voce all’inizio del brano.

Caratterizzato all’inizio da una melodia che richiama alla mente un carillon con in sottofondo la voce di un bambino e degli effetti corali, il brano, grazie all’inconfondibile ed energico sound del sax, raggiunge un ritmo irresistibile che riesce a catturare e travolgere chiunque lo ascolti in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità funky ed electro.

www.instagram.com/jimmysax/ –

www.facebook.com/JimmySaxJimRolland

