ANNA si riconferma con il suo album “VERA BADDIE” alla #1 della classifica degli album (Fimi/GFK) per la sesta settimana consecutiva, infrangendo un record imbattuto da 16 anni: non solo ha sorpassato la cantautrice inglese Adele rimasta in vetta per 5 settimane consecutive tra il 2015 e il 2016, ma è anche la prima artista femminile a restare in vetta per 6 settimane consecutive con il suo disco dal 2008 in Italia.

L’album, scritto interamente da Anna, è già certificato Disco di Platino e sta riscuotendo un enorme successo. È diventato anche un fenomeno virale sui social promuovendo la figura della “baddie” ovvero il ritratto di una ragazza di oggi forte, indipendente, promotrice del “self-empowerment”, dolce, conscia delle proprie fragilità e difetti che sa tramutare in punti di forza, impenitente, libera e senza censure.

SUMMER TOUR – PROSSIME DATE:

Lunedì 12 agosto 2024 – Ascoli, Ascoli Summer Festival

Venerdì 16 agosto 2024 – Olbia (SS), Red Valley Festival

Giovedì 5 settembre 2024 – Pescara, Terrasound

Per maggiori informazioni visitare www.vivoconcerti.com

